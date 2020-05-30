ВОЗ приступила к оценке ущерба от разрыва отношений с США

Руководство Всемирной организации здравоохранения находится в процессе оценки ущерба, который будет нанесен программам ВОЗ из-за действий США, заявила представитель международной организации в России Мелита Вуйнович.

«Мы осведомлены о последних новостях, и руководство нашей организации оценивает эту проблему, включая ее влияние на наши программы», – приводит слова Вуйнович ТАСС.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты прекращают все отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали американские власти.

Москва обвинила Вашингтон в нанесении удара по международно-правовым основам взаимодействия в здравоохранении в тот момент, когда миру нужна консолидация.

Напомним, Трамп критиковал действия Всемирной организации здравоохранения на фоне пандемии коронавируса, в результате которой в США умерли свыше 100 тыс. человек.

В России упреки Трампа в адрес ВОЗ назвали контрпродуктивными.

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