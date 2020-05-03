Врач назвала признаки «карантинной депрессии»

У россиян начали проявляться признаки «карантинной депрессии». Чем она опасна, и как от нее избавиться, рассказала врач-психотерапевт Айна Громова.

Месяц самоизоляции из-за пандемии коронавируса подпортил психику многим россиянам. Из-за вынужденного карантина у кого-то даже стала развиваться клиническая депрессия. Причины ее могут быть разные, но симптомы всегда похожи. Врач-психотерапевт Айна Громова рассказала, что их можно заметить даже во время банального семейного просмотра телевизора.

«Первое, на что надо обратить внимание, – это повышенная раздражительность. Этот симптом врачи называют гиперэстезия или повышенная чувствительность нервной системы. Если раньше человек проходил мимо телевизора с громким звуком и чувствовал себя спокойно, то сейчас громкие звуки у него вызывают резкую бурю», – рассказала радио Sputnik психотерапевт.

Россиянам, которые думают, что депрессия во время самоизоляции – это надуманная проблема, которая никак не влияет на жизнь, Громова напоминает, что запущенные случаи могут привести к плачевным результатам, поэтому нужно сразу обращать внимание на тревожные сигналы.

«Если вы просыпаетесь утром, а у вас ощущение как будто вас переехал грузовик, то этот фактор истощит нервную систему и способен провоцировать дальнейшее развитие клинической депрессии. Если раньше вы улыбались, о чем-то мечтали и строили планы, а теперь ничего не хотите, то это тоже должно вас насторожить. Еще очень важно, что при депрессии люди будут отмечать, что у них нет желания есть. Для них мясо и трава будут одним и тем же. Также если у вас нет никаких сексуальных потребностей в 30, 40 или 50 лет, то на это тоже стоит обратить внимание, поскольку это не очень хороший фактор», – пояснила Громова.

Победить «карантинную депрессию» можно с помощью простой техники.

«Нужно найти личное пространство со временем для ничегонеделания без задач и взаимодействий с семьей. Если человек не имеет личного пространства, то он не может восстанавливаться и все время жалуется, что хотел бы побыть один, но нет времени. Так вот, время надо находить всегда, не дожидаясь момента, когда станет плохо», – рассказала психотерапевт.

За 2 мая в России подтверждено 9623 новых случая коронавируса в 83 регионах». Зафиксировано 57 летальных исходов. За весь период зафиксировано 1222 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 1793 человека. Всего в стране выздоровели 15 013 человек. Накануне, 1 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 7933. Таким образом, число новых случаев за сутки возросло на 1690.

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