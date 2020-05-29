Компанию «К&Б» в Екатеринбурге оштрафовали после выявления очага коронавируса

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 450 тыс. рублей склад «Абсолют» компании «Красное & Белое», где была зафиксирована вспышка коронавируса и выявлены нарушения санитарных норм, передает источник из зала суда.

«Суд постановил ООО «Абсолют» признать виновным и назначить наказание в виде административного штрафа в сумме 450 тыс. рублей», – передает РИА «Новости» слова судьи.

Ранее тесты на новый коронавирус сдали не менее 1,2 тыс. сотрудников сети алкомаркетов «Красное & Белое» в Екатеринбурге, положительный результат получили 163 человека, при этом у большинства из них симптомы болезни так и не проявились.



«Мы работаем в тесном контакте с министерством здравоохранения и Роспотребнадзором. На сегодня 1200 сотрудников нашей компании прошли тестирование на COVID-19. У 163 человек тесты показали положительный результат, при этом фактически у большинства сотрудников симптомы болезни так и не проявились», – озвучили в компании статистику на 27 мая.

В пресс-службе отметили, что все сотрудники c положительным результатом теста изолированы и находятся под наблюдением врачей, работников в тяжелом состоянии среди них нет.

Там также опровергли информацию о том, что в ряде магазинов сеть использовала для дезинфекции водку. «Нет, для дезинфекции используются только специализированные средства, рекомендованные санитарными врачами и Роспотребнадзором к использованию в общепите и торговле», – заявили в пресс-службе.

Ранее свердловский губернатор, который планировал перейти к первому этапу снятия ограничений, продлил режим повышенной готовности до 1 июня из-за вспышки коронавируса в сети «Красное & Белое». Роспотребнадзор региона обратился в суд с иском о приостановке работы склада. Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга нашла на складе нарушения санитарных норм.

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