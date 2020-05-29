Находившаяся на рынке без маски жительница Марий Эл укусила полицейского

Уголовное дело возбудили на жительницу Марий Эл, укусившую полицейского, который сделал замечание об отсутствии у нее маски, сообщает региональный СК.

По версии следствия, 28 мая старший участковый уполномоченный полиции, находясь при исполнении должностных обязанностей, увидел на рынке поселка Параньга женщину, стоящую в очереди без маски. Он объяснил ей, что она совершает административное правонарушение. Нарушительница отказалась представиться и попыталась уйти. Сотрудник полиции догнал ее, тогда женщина укусила его за кисть правой руки.

«В отношении 38-летней женщины возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», – передает РИА «Новости» сообщение СК.

Напомним, ранее чиновник из Перу прикинулся мертвым для избежания наказания за нарушение карантина.