Составлен рейтинг богатейших украинцев

В рейтинге богатейших украинцев за 2020 года по версии журнала «Forbes Украина» лидируют предприниматели Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и бывший президент Украины Петр Порошенко.

На первом месте оказался горно-металлургический магнат Ахметов, владеющий активами в компаниях «Систем кэпитал менеджмент», «Метинвест» и энергетической группе ДТЭК. Его состояние оценивается в 2,8 млрд долларов.

На втором месте с состоянием в 1,4 млрд долларов расположился владелец металлургической компании «Интерпайп» Пинчук, передает ТАСС.



Владеющий кондитерской корпорацией «Рошен» экс-глава государства Порошенко поднялся на третью строчку рейтинга. Его активы оценивают также в 1,4 млрд долларов.



В пятерку рейтинга с состоянием 1,3 млрд долларов вошли совладельцы сети строительных магазинов «Эпицентр» супруги Александр и Галина Гереги, а также совладелец группы «Приват» Геннадий Боголюбов – 1,2 млрд долларов.

На шестом и седьмом местах расположились владелец компании «Мироновский хлебопродукт» Юрий Косюк и совладелец производителя железной руды «Феррэкспо» Константин Жеваго, авторы рейтинга оценили их активы в 1,1 млрд долларов.

На восьмой позиции оказался экс-владельца Приватбанка Игорь Коломойский. Отмечается, что его состояние уменьшилось с 1,3 до 1 млрд долларов.



Ранее журнал Forbes назвал богатейшего россиянина по итогам 2019 года. Им стал глава и бенефициар горно-металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин.