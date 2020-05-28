Россельхознадзор подаст в суд на обвинивших Данкверта в вымогательстве взятки у поляков

Россельхознадзор предъявит иск лицам, которые обратились в Генпрокуратуру с заявлением о вымогательстве денег у польской «Млековиты», сообщила советник главы ведомства Юлия Мелано.

«Аналогичные жалобы от некого гражданина Сергеева Я.В. (о вымогательстве главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом средств у польской компании) ранее поступали в Генеральную прокуратуру РФ.<...> В связи с нанесением репутационного ущерба, приведшим к дискредитации органов государственной власти, а также распространению заведомо ложных сведений Россельхознадзор принял решение о предъявлении искового заявления в отношении фигурировавших в обращении в Генпрокуратуру лиц», – передает ТАСС слова Мелано.

Тем временем адвокат Анатолий Кучерена сообщил, что будет представлять интересы главы Россельхознадзора Сергея Данкверта в деле с польской компанией «Млековита».

«Я принял поручительство на представление интересов Данкверта. Мы сейчас вырабатываем позицию по защите его доброго имени», – сказал адвокат.

Сам Данкверт подтвердил, что обсуждал с Кучереной позицию по поводу сообщений о вымогательстве денег у польской компании.

«Поставки из Польши молочной продукции закрыты. Сначала 5 млн, потом 500 тысяч, поэтому я на ходу с адвокатом Кучереной говорил, как вообще на это реагировать», – сказал глава Россельхознадзора.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил, что московская полиция начала проверку по заявлению представителя президента польской компании «Млековита» о вымогательстве у него 500 тыс. долларов главой Россельхознадзора.

«Накануне в дежурную часть ОМВД по Красносельскому району Москвы поступил материал проверки по заявлению представителя компании «Млековита», который утверждает, что руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт и его заместитель вымогали 500 тыс. долларов через юриста у представителя компании», – сказал источник. Заявитель утверждает, что чиновники якобы требовали взятку за снятие ограничений на поставки продукции «Млековиты» из Польши в Россию.

Ранее СМИ сообщили, что представитель польского производителя молочных продуктов обвинил Данкверта в том, что тот якобы вымогал взятку в размере 500 тыс. долларов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают, насколько достоверны сообщения о якобы вымогательстве денег у польского производителя молочной продукции главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом, такое сложно представить.