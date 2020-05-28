Песков отреагировал на сообщения о якобы вымогательстве Данквертом взятки у польской компании

В Кремле не знают, насколько достоверны сообщения о якобы вымогательстве денег у польского производителя молочной продукции главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом, такое сложно представить, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы видели в средствах массовой информации эти сообщения. Мы не знаем, насколько они достоверны, насколько они соответствуют действительности. Представить себе такое весьма сложно. Но если действительно такое обращение было в правоохранительные органы, эта информация будет проверена», – сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько в Кремле следят за этой историей.

Между тем руководство польской компании «Млековита» опровергло утверждения о том, что глава Россельхознадзора якобы требовал деньги за допуск польской молочной продукции в Россию.

«Такой ситуации не было абсолютно. Директор не знаком с этим господином (Данквертом), заместители тоже его не знают. Встреч с ним никогда не происходило», – рассказали в пресс-службе компании, передает РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщили, что представитель польского производителя молочных продуктов обвинил Данкверта в том, что тот якобы вымогал взятку в размере 500 тыс. долларов.