Роскосмос назвал сроки запуска спутника системы мониторинга космического мусора

Запуск первого российского специализированного спутника для космического сегмента контроля за мусором в околоземном пространстве ожидается в 2027 году. Такие аппараты войдут в систему «Млечный путь», сообщил исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

По его словам, в обновленной российской Автоматизированной системе предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП), которая получит название «Млечный путь», к 2025 году будет работать 65 телескопов (сейчас их 36). При этом оптические наземные средства мониторинга зависят от состояния атмосферы и не имеют глобального охвата.

«Следовательно, в целях достижения максимально возможной эффективности обнаружения и наблюдения космических объектов в составе системы будет предусмотрен космический сегмент, который будет включать в себя группировку специализированных космических аппаратов мониторинга околоземного пространства. Запуск первого космического аппарата в составе космического сегмента системы запланирован на горизонте 2027 года», – передает ТАСС слова Блошенко.

Он добавил, что создание перспективных космических аппаратов дистанционного зондирования Земли с установкой дополнительной аппаратуры мониторинга околоземного пространства также планируется в программе «Сфера». Кроме того, в рамках «Млечного пути» Роскосмос рассчитывает поставить экспериментальную оптическую аппаратуру на борту МКС.

Блошенко уточнил, что при развитии АСПОС ОКП будут задействованы элементы искусственного интеллекта. Это позволит увеличить число обрабатываемых измерений в 5 раз – до 1 млн измерений в сутки, это кратно уменьшит погрешность прогноза сближений искусственных объектов на орбите.

По его словам, за последние десятилетия в околоземном пространстве скопилось огромное количество объектов искусственного происхождения, включающих в себя функционирующие космические аппараты и космический мусор - прекратившие работу спутники, верхние ступени ракет- носителей, разгонные блоки, фрагменты разрушившихся перечисленных космических средств. В настоящее время российская система контроля наблюдает более 22 тыс. относительно крупных космических объектов. Однако существует огромное количество мелкого космического мусора - свыше 600 тыс. фрагментов размером от 1 см до 10 см. Столкновение с фрагментами космического мусора может повредить или вывести из строя любой космический аппарат или ракетную технику.

В 2017 году сообщалось о работах по развитию автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве. Система должна отслеживать действующие космические аппараты и космический мусор, предупреждая о возможности столкновения на орбите. Эта же система может наблюдать за астероидами и кометами.

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