Экс-глава Чувашии госпитализирован с пневмонией

Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией, сообщает источник, знакомый с ситуацией. Он находится в больнице с начала мая.

Игнатьев доставлен в больницу в тяжелом состоянии с высоким процентом поражения легких. Сейчас он находится на аппарате Экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), пишет «Коммерсант».

ЭКМО – инвазивный экстракорпоральный метод насыщения крови кислородом (оксигенации) при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности.

Между тем, Telegram-канал Mash сообщает, что Игнатьев находится в медицинском центре Алмазова с воспалением легких с начала мая.

«Бывшего чиновника … давно госпитализировали с воспалением легких, которое, в свою очередь, усугубило сердечную недостаточность. Сейчас он находится в состоянии крайней тяжести в реанимации», – отмечают авторы канала.

Напомним, уволенный в январе в связи с утратой доверия после скандалов с журналистами и сотрудниками МЧС экс-глава Чувашской республики Михаил Игнатьев оспорил в Верховном суде указ президента об увольнении, а также потребовал установления права на дополнительные социальные и иные гарантии. Суд принял к производству исковое заявление Игнатьева в той части, в которой бывший глава региона оспаривает указ президента о досрочном прекращении его полномочий, однако вернул иск в части прав на социальные гарантии.