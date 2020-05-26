Путин бросил ручку на стол на совещании по стихийным бедствиям

Президент России Владимир Путин во время совещания по борьбе с паводками и пожарами бросил ручку на стол.

Он напомнил участникам совещаний, что из-за стихийных бедствий жизнь людей часто находится в опасности, многие лишаются жилья. После этих слов он бросил ручку на стол, которую все это время перебирал в руках, передает РИА «Новости».

Опубликовано видео момента.

Нечасто увидишь, как Путин швыряет ручку. На совещании по борьбе с паводками и пожарами президент очень жестко попросил отчитаться о ситуации в регионах. pic.twitter.com/6Pro8Lp65N — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) May 26, 2020

Ранее во вторник Путин на совещании, посвященном паводкам и природным пожарам, напомнил губернаторам, что кроме борьбы с распространением коронавируса есть и другие проблемы.