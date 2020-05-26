Под Самарой загорелись 11 домов

Одиннадцать домов загорелись на площади 900 кв. метров в Волжском районе Самарской области, сообщили в МЧС.

Сообщение о пожаре в частных жилых домах в поселке Яицкое по адресу улица Каширская, 18А поступило в 8.30 по местному времени (7.30 мск).

«На месте вызова происходит горение 11 частных домов, площадь пожара составляет 900 кв. метров», – сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

К ликвидации пожара привлечено 47 человек, 16 единиц техники, в том числе от МЧС 29 человек и девять единиц техники.