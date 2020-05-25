Российская фигуристка Александра Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение первого в истории женского фигурного катания четверного флипа, сообщил официальный сайт Книги рекордов Гиннесса.

Российская фигуристка совершила четверной флип 7 декабря прошлого года в финале Гран-при, который проходил в итальянском Турине, передает ТАСС.

Уточняется, что Трусова уже дважды была отмечена в Книге рекордов Гиннесса – за исполнение четверных тулупа и лутца.

Напомним, в ноябре прошлого года Трусова заняла первое место на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве. Месяцем ранее она впервые в истории женского одиночного катания исполнила четыре четверных прыжка в одной программе.

В мае 2020 года 15-летняя Александра Трусова ушла от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Он, в свою очередь, подтвердил переход Трусовой в его тренерскую группу.