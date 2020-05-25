ЭИСИ привел новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

Взгляд
25 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 11:24  |  vz.ru
Разделы

Европа и Азия отказываются от американского газа

Американский СПГ проигрывает ценовую войну за рынки сбытаФото: Daniel Reinhardt/DPA/ТАСС
Амбиции США стать первыми на европейском газовом рынке разбиваются в пух и прах. Покупатели в Европе и Азии отказываются от поставок американского СПГ даже несмотря на штрафные санкции. Ценовая война на рынке газа наносит ущерб и России. Однако у российских экспортеров СПГ и трубопопроводного газа имеются серьезные преимущества.  Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Вашингтон направил «калининградский кинжал» к сердцу Европы

Калининград отнюдь не похож на «закрытую военную базу», каким его представляют СШАФото: Виталий Невар/ТАСС
«Кинжал, направленный в сердце Европы» – так советник президента США Роберт О’Брайен охарактеризовал Калининградскую область России. Чиновник, который отвечает за советы Трампу по нацбезопасности, объявил: вместо центра туризма Россия создала на Балтике бастион, напичканный ракетами. По отдельности тезисы О’Брайена не выдерживают критики, но вместе вполне укладываются в геополитическую логику США. Подробности...
Перейти а раздел…

Российский ученый начал испытывать на себе вакцину от COVID-19

Илья Духовлинов в лабораторииФото: из личного архива
«У нас имеется молекула, которая представляет собой активное вещество вакцины, и мы разработали также и масштабированную технологию ее производства», – российский ученый Илья Духовлинов утверждает, что разработал собственную вакцину от коронавируса и готов отправить ее на экспертизу любым заинтересованным сторонам. О ходе исследований ученый рассказал газете ВЗГЛЯД. Подробности...
Перейти а раздел…

Коронавирус ведет США к социализму

Стараниями социалистки Окасио-Кортес маргинальная повестка в США постепенно становится мейнстримомФото: Edelman Alex/CNP/ABACA/Reuters
На фоне пандемии, экономического кризиса и разочарования в своем государстве среди граждан США резко увеличилась популярность социалистических идей. Немудрено: в условиях, когда четверть американцев потеряли работу, благосостояние наиболее богатых семей растет ускоренными темпами. Политическая смена Берни Сандерсу уже оформилась и требует радикальных перемен. К чему это приведет Америку?  Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Пандемия не приведет к появлению нового мира

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Эпидемия коронавируса не приведет ни к каким фундаментальным изменениями ни в мире, ни в человеческом обществе. Просто потому, что не является достаточным для них потрясением. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

День рождения русской души

Владимир Можегов, публицист
24 мая – особый для России день. Это не просто отмечаемый Церковью день памяти просветителей славян Кирилла и Мефодия, и не просто единственный в России церковно-государственный праздник: День славянской письменности и культуры. Это гораздо больше. Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев

Как выжить «понаехавшим» в русской деревне

Дмитрий Грунюшкин, писатель
В связи с карантином много горожан задумалось о переезде в деревню. А те, кто переехал, уже начали осознавать, что напрасно путали туризм и эмиграцию. И что постоянная жизнь на земле – вещь весьма хлопотная и далеко не всегда комфортная. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
    Перейти а раздел…

    США навязали России тяжелый выбор

    Главные орденоносцы России

    Украина поссорилась с Болгарией

      Перейти а раздел…

      В Россию прибыла первая партия аппаратов ИВЛ из США

      Вечером 21 мая в московский аэропорт Внуково из США прибыла первая партия аппаратов искусственной вентиляции легких. Груз в аэропорту встречали посол США в России Джон Салливан и заместитель гендиректора Центра им. Пирогова Дмитрий Никитенко, сопровождал его помощник главы USAID Брок Бирман
      Подробности...

      Куклы и манекены заменили людей на стадионах и в ресторанах

      Пока люди сидят по домам, во многих странах мира места на стадионах и столики в кафе «оккупируют» манекены, куклы и плюшевые игрушки. Впрочем, где-то – например, в Южной Корее – замена людей на кукол многим пришлась не по вкусу
      Подробности...

      Москвичи массово вышли на работу

      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Koffer»: Инженерный стартап для любителей автопутешествий

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

          Перейти а раздел…
          Должна ли Россия вслед за США выйти из договора по открытому небу?
          • Да

          • Нет

          Как изменилось ваше отношение к Зеленскому за год его пребывания на посту президента Украины?
          • Улучшилось

          • Ухудшилось

          • Не изменилось

          Минздрав предлагает продавать алкоголь только с 21 года. А вы в каком возрасте впервые попробовали спиртные напитки?
          • До 12 лет

          • С 12 до 16 лет

          • С 16 до 18 лет

          • С 18 до 21 года

          • После 21 года

          • Никогда не пробовал

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:В России подтвердили 8,9 тыс. новых случаев коронавируса
              Российский ученый начал испытывать на себе вакцину от COVID-19Возросло число раненых в перестрелке на юге МосквыПолиция застала президента Австрии в закрытом ресторанеВ Китае назвали десять самых «загадочных» мест России
              Бокерия дал прогноз по срокам победы над коронавирусомЖившую в перинатальном центре с рождения девочку забрали из больницыБельгийцы подали иск против государства из-за мер изоляцииЗагитову признали олимпийской иконой стиля
              Вирусолог предупредила об опасности ряда лекарств при COVID-19Названа основная мишень коронавируса в организмеСилы Хафтара задержали в Триполи одного из наиболее опасных боевиков ИГПредсказано влияние пандемии коронавируса на добычу сланцевой нефти в США

              Главная тема


              Коронавирус ведет США к социализму

              побег на лифте


              Задержание подозреваемых в перестрелке на юге Москвы попало на видео

              главред RT


              Симоньян нашла объяснение проблемам с коронавирусом в Дагестане

              американская дипломатия


              Эксперт: «Посла-наместника» США в Берлине бросят на Восток

              Видео

              шестой срок


              Лукашенко станет президентом в новой реальности

              легальная разведка


              Выход США из «Открытого неба» ставит Россию перед сложнейшим выбором

              основа взаимоотношений


              Судьба ядерных бомб подтверждает версию о тайном сговоре США и Германии

              Андрей Ермак и Леонид Кучма


              Мир в Донбассе возможен только при государственной измене на Украине

              Знаем, как надо


              Алексей Алешковский: Россия не одурела

              Россия, вперед!


              Борис Межуев: Что значит быть цивилизацией

              Ухудшение ситуации


              Андрей Бабицкий: В Донбассе – новая фаза военного конфликта

              викторина


              Какие эпидемии страшнее коронавируса?

              на ваш взгляд


              Должна ли Россия вслед за США выйти из договора по открытому небу?

              ЭИСИ привел новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

              25 мая 2020, 11:00

              Текст: Алина Назарова

              Версия для печати

              Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) рассмотрел новые региональные практики по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

              Для проведения исследования использовались официальные информационные ресурсы региональных властей, СМИ, паблики в соцсетях и Telegram-каналы. Институт обратил внимание на меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения в субъектах России, сообщается на сайте ЭИСИ.

              Так, в категории «Меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения» отмечены проведено первые 50 тыс. исследований по новой программе массового тестирования граждан на антитела к коронавирусу в Москве; открытие в «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге дополнительно 474 коек для лечения больных с легкой формой COVID-19; а также увеличение коечного фонда на 200 коек и проведение до 6 тыс. исследований в сутки в Ханты-Мансийском автономном округе.

              Среди мер по профилактике и нераспространению коронавируса отмечены Сахалинская область, где для граждан старше 65 лет, а также граждан, имеющих хронические заболевания, режим самоизоляции теперь является рекомендательным; Татарстан, где начали работать библиотеки и музеи, разрешены занятия с персональным тренером в фитнесс-центрах и бассейнах, а с 1 июня будет открыт пляжный сезон, пока в двух озерах – Лебяжьем и Комсомольском. Кроме того, в Севастополе с 18 мая отменен режим обязательной самоизоляции, при этом сохраняются ограничения для граждан старше 65 лет.

              В категории «Солидарность общества в противодействии коронавирусу» отмечена Калужская область, где от 10 до 40 тыс. рублей в месяц получат в виде доплаты из регионального бюджета сотрудники стационарных соцорганизаций, работающие с людьми с выявленным коронавирусом и людьми из групп риска. Кроме того, в правительство Ростовской области приняло решение о создании в бюджете области резерва в размере 1,5 млрд рублей для профилактики и устранения последствий коронавируса. В Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа единоразово выплатят по 30 тыс. рублей одиноким гражданам, ведущим традиционный образ жизни, имеющим доход ниже прожиточного минимума и поголовье оленей менее 50 особей.

              Среди мер поддержки медицинского персонала отмечены Московская область региональную выплату на общую сумму 1,115 млрд рублей получили свыше 28,6 тыс. медсотрудников; Брянская область, где решению губернатора все сотрудники скорой помощи будут получать из областного бюджета стимулирующие выплаты от 10 до 30 тыс. рублей, а также Челябинская область, где доплата 5 тыс. рублей будет произведена медицинским работникам, не вошедшим в список федеральных выплат.

              В категории «Меры поддержки семьи и детей» отмечены Свердловская область, где областное правительство при активном участии волонтеров и Центра охраны здоровья детей и подростков областного медицинского колледжа подготовило наборы, в которые входят необходимые, полезные детские продукты и развивающие игры. В Карелии предусмотрена единовременная выплата для малообеспеченных семей с детьми в возрасте до 16 лет или до 18 лет. В Чечне введена материальная помощь от Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в размере 10 тыс. рублей для 25 тыс. остронуждающихся семей.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............