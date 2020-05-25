Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник опустился на 12 копеек – до 71,52 рубля, курс евро снизился на 28 копеек, составив 77,8 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 35,33 доллара за баррель, передает РИА «Новости».