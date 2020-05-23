Названы сроки начала производства вакцины от коронавируса в России

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Европа и Азия отказываются от американского газа

Американский СПГ проигрывает ценовую войну за рынки сбытаФото: Daniel Reinhardt/DPA/ТАСС
Амбиции США стать первыми на европейском газовом рынке разбиваются в пух и прах. Покупатели в Европе и Азии отказываются от поставок американского СПГ даже несмотря на штрафные санкции. Ценовая война на рынке газа наносит ущерб и России. Однако у российских экспортеров СПГ и трубопопроводного газа имеются серьезные преимущества.  Подробности...
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Лукашенко вообразил Белоруссию ракетной державой

Белорусские ракеты должны заменить китайские в РСЗО «Полонез»Фото: Виктор Драчев/ТАСС
Александр Лукашенко потребовал белорусскую оборонку ускорить создание собственной ракеты с дальностью до 300 километров. Состоящая в ОДКБ Белоруссия ведет совместные разработки и производство вооружений с Китаем и даже с Украиной. Но при этом Лукашенко не намерен «перед россиянами становиться на колени». Так для чего Минску нужна собственная ракетная программа и кому будет угрожать это оружие? Подробности...
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Евгений Ямбург: Формирование личности требует контакта глаза в глаза

Учителя верят, что ребята соскучились по школе и очень хотят туда вернутьсяФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
«Надо понимать, что цель образования – не просто передача знаний, это передача вечных ценностей и смыслов культуры. Называйте их хоть греческими, хоть христианскими», – сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель России Евгений Ямбург. Он рассказал о плюсах и минусах дистанционного образования и прокомментировал решение президента Путина провести Единый госэкзамен в российских школах в конце июня. Подробности...
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Неизвестные МиГ-29 резко подняли ставки в ливийском конфликте

МиГ-29 неизвестного происхождения начали боевые действия в ЛивииФото: Александр Рюмин/ТАСС
Впервые со времен убийства Каддафи в Ливии началась крупная военно-воздушная операция. Судя по всему, в ней будут принимать участие самолеты МиГ-29. Некоторые источники уже утверждают, что они якобы прилетели из Сирии. Можно ли верить подобным сообщениям и что означает появление новой авиации для боевых действий в этой стране? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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В Донбассе – новая фаза военного конфликта

Андрей Бабицкий, журналист
О причинах ухудшения обстановки на фронтах много говорят в Москве, в Киеве и в Луганске с Донецком. Эксперты и политики уверены в том, что Владимир Зеленский не имеет контроля над вооруженными силами, в составе которых продолжают воевать националистические батальоны. Подробности...
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Что значит быть цивилизацией

Борис Межуев, политолог
России нужно обладать тремя качествами – обаянием, иммунитетом и умением самостоятельно производить будущее. Мы доказали, что два первых качества у нас есть – но, увы, требуется и третье, наличие которого пока неочевидно. Подробности...
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Россия не одурела

Алексей Алешковский, сценарист
Либеральный интеллигент удивительным образом убежден, что знает, как надо. С одной стороны, он тоскует по счастливым девяностым, с другой – сетует: «Мы все профукали». Но с третьей – исповедует лозунг «можем повторить» и искренне верит, что на этот раз у него все получится. Подробности...
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              Названы сроки начала производства вакцины от коронавируса в России

              23 мая 2020, 10:31

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Производство вакцины от коронавируса в России планируется начать к концу лета, заявил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи министерства здравоохранения России Александр Гинцбург.

              Гинцбург заявил, что ведется работа для запуска производства вакцины уже к концу лета, передает РИА «Новости».

              «К сожалению, производство сразу не позволит большое количество населения нашей страны иммунизировать, но сейчас принимаются организаторами здравоохранения беспрецедентные усилия и действия, чтобы, когда вакцина будет зарегистрирована, максимально быстро перейти к ее масштабированию», – добавил он.

              По его словам, доклинические исследования вакцины от COVID-19 показали хороший результат, к 15 июня планируется исследование на людях.

              «Сколько затянется сама процедура, я не могу сказать. Но надеюсь, в связи с пандемией контрольный институт будет рассматривать в ускоренном порядке нашу заявку. Надеюсь, так мы планируем к 15 июня получить это разрешение и приступить к клиническим изучениям на человеческой популяции», – сказал эксперт.

              Он добавил, что отбор добровольцев уже в процессе.

              Гинцбург сообщил также, что уже вколол себе вакцину от коронавируса, которую создают в центре: «Тот контингент, который непосредственно занимается разработкой этой вакцины (...) для того, чтобы мы, как профессионалы, участвовали в той работе, которую нам поручили, которую (...) мы сейчас проводим, чтобы, не дай бог, не уйти на изоляцию, не выпасть из рабочего ритма, действительно, себя защитили вакциной».

              Однако это, по его словам, ни в коем случае нельзя расценивать как испытание вакцины.

              «Это самозащита для того, чтобы мы могли дальше продолжать эту работу. Потеря любого сотрудника приведет к задержке этой работы. Зная, что они (сотрудники) разрабатывают, они совершенно осознанно пошли на этот шаг», – добавил он.

              Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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