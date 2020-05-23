Названы сроки начала производства вакцины от коронавируса в России

Производство вакцины от коронавируса в России планируется начать к концу лета, заявил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи министерства здравоохранения России Александр Гинцбург.

Гинцбург заявил, что ведется работа для запуска производства вакцины уже к концу лета, передает РИА «Новости».

«К сожалению, производство сразу не позволит большое количество населения нашей страны иммунизировать, но сейчас принимаются организаторами здравоохранения беспрецедентные усилия и действия, чтобы, когда вакцина будет зарегистрирована, максимально быстро перейти к ее масштабированию», – добавил он.

По его словам, доклинические исследования вакцины от COVID-19 показали хороший результат, к 15 июня планируется исследование на людях.

«Сколько затянется сама процедура, я не могу сказать. Но надеюсь, в связи с пандемией контрольный институт будет рассматривать в ускоренном порядке нашу заявку. Надеюсь, так мы планируем к 15 июня получить это разрешение и приступить к клиническим изучениям на человеческой популяции», – сказал эксперт.

Он добавил, что отбор добровольцев уже в процессе.

Гинцбург сообщил также, что уже вколол себе вакцину от коронавируса, которую создают в центре: «Тот контингент, который непосредственно занимается разработкой этой вакцины (...) для того, чтобы мы, как профессионалы, участвовали в той работе, которую нам поручили, которую (...) мы сейчас проводим, чтобы, не дай бог, не уйти на изоляцию, не выпасть из рабочего ритма, действительно, себя защитили вакциной».

Однако это, по его словам, ни в коем случае нельзя расценивать как испытание вакцины.

«Это самозащита для того, чтобы мы могли дальше продолжать эту работу. Потеря любого сотрудника приведет к задержке этой работы. Зная, что они (сотрудники) разрабатывают, они совершенно осознанно пошли на этот шаг», – добавил он.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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