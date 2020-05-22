Макфол заявил о смене антироссийских настроений в США на антикитайские

В США антикитайские настроения стали не менее сильны, чем антироссийские, заявил профессор Стэнфордского университета, бывший американский посол в России Майкл Макфол.

Макфол заявил, что в США «довольно большие антироссийские настроения», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Эхо Москвы».

«И сейчас, слава богу для вас, у нас новая тенденция к антикитайским настроениям», – заявил он, добавив, что россияне «могут отдохнуть».

Макфол заявил, что сам не смешивает «российских людей» и «российское государство», и призвал видеть разницу между американским обществом и президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, в феврале официальный представитель МИД России Мария Захарова, раскритиковав уровень дискуссии на Мюнхенской конференции, указала на то, что русофобский крен в повестке форума сменился антикитайским.