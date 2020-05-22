Определены сроки всероссийского онлайн-выпускного в вузах

Всероссийский выпускной для вузов состоится в режиме онлайн и пройдет ориентировочно 4 июля, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«Мы выступили с одной такой инициативой. Понятно, в силу распространения вот эпидемии, да, а с другой стороны, если подумать, собственно онлайн, это ведь еще и позволяет стирать границы, потому что в один день, я думаю, что это 4 июля ориентировочно», – передает РИА «Новости» слова Фалькова в программе «Диалог» на канале «Россия 24».

Он отметил, что ему хотелось бы, чтобы выпускников поздравили «лучшие, самые успешные люди нашей страны, которые вернулись в свои студенческие годы, вспомнили свои студенческие годы и сказали напутствие». Фальков добавил, что будут и локальные площадки из-за разницы в часовых поясах и особенностей эпидемиологической ситуации и ритма жизни в каждом городе, в каждом регионе.

«Но атмосфера праздника, солидарности и поддержки со стороны страны вот тех, кто выходит, мне кажется, что это то, что ждут сегодня наши выпускники... Сама идея того, что это пройдет в один день по всей стране, и многие вузы, если не большинство, уже поддержали, мне кажется, что это эксперимент, заслуживающий внимания. У нас такого раньше не было», – подчеркнул министр.

Напомним, в четверг Фальков заявил, что российские вузы завершат учебный год в первые две недели июля.