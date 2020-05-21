В Конгрессе США захотели помешать Трампу самовольно выходить из договоров

В Конгресс США внесен проект закона, который должен помешать главе американского государства Дональду Трампу выходить из международных договоров без одобрения законодателей.

Законопроект о «предотвращении подрывающих безопасность действий без одобрения» внесен сенатором Эдвардом Марки и конгрессменом Джимми Панеттой из Демократической партии, передает ТАСС.

В четверг Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу. Россия сочла его решение «прискорбным», а также заявила о собственных претензиях к США в рамках договора. При этом у Москвы заготовлен план «Б».