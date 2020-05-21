В ЦСКП объяснили, у каких политических сил есть будущее

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Почему первому «Северному потоку» повезло больше второго

Германия защитила «Северный поток – 1» от европейских законов Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
«Северный поток – 1» получил от Германии освобождение от норм Газовой директивы ЕС на 20 лет. Берлин сделал для него ровно то же самое, что не сумел сделать для строящегося «Северного потока – 2». Это исключение важно для первого северного морского газопровода. Но есть ли шансы добиться аналогичного решения для второго газопровода из России? Подробности...
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Как Европа и США ошиблись с выходом из карантина

Испанцев внезапно обязали носить маски в 40-градусный зной на улицеФото: Jesus Merida/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Россию коронавирус пришел позже, чем в другие страны. А поэтому у нас есть возможность изучить зарубежный опыт выхода из карантина. Тем более, что в США и странах ЕС были сделаны определенные ошибки, отметили политологи на прошедшем в среду круглом столе. Они положительно оценили российский план по выходу из режима ограничений, который учитывает эпидемиологические показатели и обстановку в регионах. Подробности...
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Должны ли летчики уводить падающий самолет от домов

1997 год, Иркутск. Ан-124 упал на жилые дома сразу после взлетаФото: Дружинин Алексей/ТАСС
Почему самолеты падают на жилые дома? Увести падающий самолет от людей – неписаный «кодекс чести» или продукт пропаганды? Да и вообще – способны ли летчики это сделать? Подобные вопросы возникают регулярно, и очередная авиакатастрофа вновь дала этому повод. В советское время на такие вопросы отвечали абсолютно однозначно, но было ли это правдой? Подробности...
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Судьба ядерных бомб подтверждает версию о тайном сговоре США и Германии

США разместили свои ядерные бомбы не только на территории ГерманииФото: USAF
В последние дни в центре внимания оказалось странное предложение передислоцировать ядерное оружие США из Германии в Польшу. Не менее симптоматичной выглядит реакция на это предложение в ФРГ как среди депутатов парламента, так и в правительстве страны. Эта реакция выглядит подтверждением конспирологических версий о тайных договоренностях между США и Германией. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Пора валить из городов

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Объективный и, как выяснилось, полезный для здоровья общества процесс расселения активного населения за город не может двигаться дальше без плотного участия государства. Подробности...
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Восстановление Большой России–Евразии

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Президент Владимир Путин считает, что Россия – не просто страна, а отдельная цивилизация. Так и хочется воскликнуть – ну, наконец-то! Ещё недавно мы слышали, что Россия – это корпорация, а её руководство – наёмный менеджмент. Вспомните об этом и ужаснитесь. Подробности...
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Украинский «карточный домик» рухнул

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Обнародование разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена раскрасило яркими красками лозунг «Украина давно находится под внешним управлением». Все дело, как обычно, в больших деньгах. Подробности...
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              В ЦСКП объяснили, у каких политических сил есть будущее

              21 мая 2020, 20:25

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              Центр социально-консервативной политики в режиме видеоконференции провел круглый стол «Критерии формирования и подготовки кадрового резерва депутатов». Участники отметили, что будущее есть только у тех политических сил, которые целенаправленно готовят свои кадры.

              В обсуждении приняли участие представители органов государственной власти и местного самоуправления, участники и эксперты Рабочей группы Высшего совета «Единой России» – группы «Устойчивое развитие», представители научного и образовательного сообщества, профессиональных объединений и некоммерческих организаций, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.

              «Новые условия, в которых живет наша страна и весь мир, предъявляют дополнительные требования к политическому лидерству, к системе политического представительства. Мир столкнулся с новым поколением угроз, но это не отменяет, а подтверждает необходимость прорывного развития страны. Исследования ЦСКП, исследования наших коллег из ЭИСИ подтверждают общественный запрос на формирование и продвижение таких политиков, которые помогут обеспечить прорывное развитие России. Многим таким политикам предстоит проявить себя на парламентских площадках, на площадках представительных органов всех уровней», – отметила генеральный директор ЦСКП Людмила Шувалова.

              Участники считают, что для формирования кадрового резерва важно актуализировать весь комплекс ранее наработанных экспертных рекомендаций в сфере кадровой политики. По одной из прозвучавших оценок, «будущее есть только у тех политических сил, которые целенаправленно и системно готовят свои кадры. И прежде всего – своих кандидатов в депутаты, потому что это связь между властью и обществом».

              Как отметили представители группы «Устойчивое развитие», рекомендации, которые были представлены в докладе ЦСКП о характеристиках лидеров будущего, востребованы в их работе.

              «Мы исходим из того, что нужно продвигать, поддерживать тех молодых политиков, которые способны успешно решать задачи и антикризисного, и стратегического характера. Политические лидеры завтрашнего дня должны быть творческими людьми, быть именно политиками, а не функционерами», – отметили представители группы.

              Одной из тем обсуждения стали подходы, которые применяет как ведущая партия страны – «Единая Россия», так и ее политические конкуренты в формировании своего кадрового резерва. По общему мнению участников, всем политическим силам России предстоит существенно изменить прежние подходы с учетом новых вызовов.

              По мнению эксперта ЦСКП, координатора проекта «Гражданский экзамен» Сергея Волобуева, реакция политической системы на последствия пандемии – «не просто политический, а ценностный выбор».

              «Такие запросы граждан, как запрос на социальную справедливость, не меняются. Но объективно, меняются формы реализации этого запроса. В условиях экономических трудностей необходимы другие подходы, чем в условиях быстрого экономического роста. Политики, и депутаты в том числе, должны уметь предлагать новые решения. И что очень важно – должны уметь предотвращать конфликты, справедливо разрешать разногласия между разными общественными силами, общественными группами», – заключил эксперт.

              В числе вызовов для действующих депутатов и будущих депутатов было отмечено быстрое развитие системы электронных, цифровых коммуникаций.

              «Раньше это было дополнительной формой диалога, и многие считали ее не очень обязательной. В условиях самоизоляции ситуация меняется. Политики не вправе просто ждать, пока обстановка улучшится, не вправе прекращать общение с избирателями. Депутаты должны уметь работать в той среде коммуникаций, где общаются, и тем более работают, их избиратели», – отметил член экспертного совета «Единой России» Андрей Громов.

              Большинство экспертов согласилось с тем, что органы исполнительной власти на данный момент более эффективно используют новые коммуникации, более эффективно работают в социальных сетях, чем большинство представительных органов. Прозвучал прогноз, что в условиях, когда именно исполнительной власти в регионах переданы дополнительные полномочия, этот баланс между исполнительной и законодательной властью может еще больше измениться не в пользу депутатов.

              «Будет неправильно, если система электронного голосования станет развиваться быстрее, чем система электронного обсуждения. И это одна из важнейших задач для нового поколения российских политиков. Сейчас не просто время продвижения новых технологий, но и время формирования политических смыслов, новых политических решений», – подчеркнул Громов.

              В дискуссии приняли участие директор НИИ социальной философии Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирясова, член Общественной палаты Республики Татарстан Олег Агапов, руководитель исследовательской группы ЦИРКОН Игорь Задорин, профессор НИУ ВШЭ, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте Российской Федерации Леонид Поляков, председатель экспертного совета АНО «Центр гуманистической экологии и культуры» Александр Рудаков, президент Ассоциации политических юристов Роман Смирнов и другие.


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