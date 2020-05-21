Кабмин решил выделить 25 млрд рублей на поддержку автопрома

Правительство выделит 25 млрд рублей на поддержку автопрома, 5 млрд из них пойдут на закупку машин скорой помощи, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Мы также продолжаем поддерживать отрасли и предприятия, пострадавшие из-за распространения коронавирусной инфекции. По поручению президента выделим 25 миллиардов рублей на поддержку автопрома, из них 5 миллиардов рублей направим на закупку автомобилей скорой медицинской помощи», – передает РИА «Новости» слова Мишустина на заседании правительства.

Премьер отметил, что средства пойдут также на льготное автокредитование и лизинг, а также на обеспечение опережающих закупок отечественной автомобильной техники для нужд компаний и корпораций с государственным участием.

Напомним, 8 мая президент Владимир Путин поручил правительству направить дополнительные 5 млрд рублей из бюджета на закупку машин скорой помощи для регионов.

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