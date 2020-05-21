Сенатор: США дискредитировали ООН и плюнули в лицо всему миру

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21 мая, четверг  |  Последнее обновление — 13:07  |  vz.ru
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Почему первому «Северному потоку» повезло больше второго

Германия защитила «Северный поток – 1» от европейских законов Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
«Северный поток – 1» получил от Германии освобождение от норм Газовой директивы ЕС на 20 лет. Берлин сделал для него ровно то же самое, что не сумел сделать для строящегося «Северного потока – 2». Это исключение важно для первого северного морского газопровода. Но есть ли шансы добиться аналогичного решения для второго газопровода из России? Подробности...
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Как Европа и США ошиблись с выходом из карантина

Испанцев внезапно обязали носить маски в 40-градусный зной на улицеФото: Jesus Merida/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Россию коронавирус пришел позже, чем в другие страны. А поэтому у нас есть возможность изучить зарубежный опыт выхода из карантина. Тем более, что в США и странах ЕС были сделаны определенные ошибки, отметили политологи на прошедшем в среду круглом столе. Они положительно оценили российский план по выходу из режима ограничений, который учитывает эпидемиологические показатели и обстановку в регионах. Подробности...
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Какие тайны выдаст туркам захваченный в Ливии «Панцирь»

Трофейный «Панцирь» власти Триполи успешно превратили в инструмент пропагандыФото: Hamza Turkia/Xinhua/Global Look Press
В боях на подступах к ливийской столице попала в плен российская самоходная зенитка «Панцирь-С1Э». Ракетно-пушечный комплекс стал трофеем армии, воюющей при поддержке турецких интервентов. Смогут ли турки извлечь ценные сведения из захваченного «Панциря», разобрав его до винтика? Как вообще в России налажена система защиты боевой современной техники от попадания в руки потенциального неприятеля? Подробности...
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Судьба ядерных бомб подтверждает версию о тайном сговоре США и Германии

США разместили свои ядерные бомбы не только на территории ГерманииФото: USAF
В последние дни в центре внимания оказалось странное предложение передислоцировать ядерное оружие США из Германии в Польшу. Не менее симптоматичной выглядит реакция на это предложение в ФРГ как среди депутатов парламента, так и в правительстве страны. Эта реакция выглядит подтверждением конспирологических версий о тайных договоренностях между США и Германией. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Восстановление Большой России-Евразии

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Президент Владимир Путин считает, что Россия – не просто страна, а отдельная цивилизация. Так и хочется воскликнуть – ну, наконец-то! Ещё недавно мы слышали, что Россия – это корпорация, а её руководство – наёмный менеджмент. Вспомните об этом и ужаснитесь. Подробности...

Украинский «карточный домик» рухнул

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Обнародование разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена раскрасило яркими красками лозунг «Украина давно находится под внешним управлением». Все дело, как обычно, в больших деньгах. Подробности...

Лучше рискнуть и попробовать, чем быть «умным»

Антон Любич, экономист
Россия таит не меньше вызовов и возможностей для тех, кто решает здесь самореализоваться. Здесь так же, как и в Кремниевой долине, успех не дают на блюдечке с голубой каемочкой Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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              Сенатор: США дискредитировали ООН и плюнули в лицо всему миру

                 21 мая 2020, 13:00
              Фото: Andy Katz/Global Look Press
              Текст: Наталья Макарова

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              «Поведение США в ООН – это плевок в лицо всему мировому сообществу, всем странам. Но кроме нас об этом никто не говорит», — заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич. Так он прокомментировал блокирование Вашингтоном предложенного Москвой проекта заявления Совбеза ООН об уважении суверенитета Венесуэлы.

              «То, что произошло в Совбезе ООН – это плевок в лицо всему мировому сообществу, всем странам. Причем кроме нас об этом никто не говорит. Все молчаливо наблюдают за тем, что будет дальше», – считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

              «США творят международный беспредел в угоду своим национальным интересам и интересам бизнеса. Видимо, всем пора привыкнуть к тому, что роль ООН ослабнет из-за дискредитирующего ее поведения американцев. Вашингтон свел функционал организации на нет», – убежден сенатор.

              В то же время гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов полагает, что исход голосования по Венесуэле был предсказуем. «Об этом говорит фактическая ориентация Вашингтона на смену политического режима в Венесуэле и недавняя попытка вторжения на территорию этой страны. Хотя администрация США все отрицает», – сказал Кортунов газете ВЗГЛЯД.

              При этом собеседники отдельно обратили внимание на дипломатическое мастерство первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского, который «устроил порку» постпреду США Келли Крафт в связи с провалившейся попыткой вооруженного вторжения в Венесуэлу.

              «Полянский – великолепный дипломат. У него блестящая аргументация и Келли Крафт не смогла ответить на его вопросы. К тому же за ним стоит Россия с ее военным, политическим, экономическим и духовно-нравственным потенциалом. Весь мир ему рукоплескал. Его коллеги в СБ ООН все понимали, но стыдливо отводили глаза. Это было видно», – подчеркнул Клинцевич.   

              Ранее в ходе обсуждения попытки вооруженного вторжения в Венесуэлу в СБ ООН, Россия предложила проект совместного заявления об уважении суверенитета этой страны, однако документ был заблокирован США. Об этом рассказал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

              По его словам, российская сторона предлагала Совбезу согласовать заявление для прессы, в котором в соответствии с Уставом ООН отвергалось применение силы в отношении Венесуэлы и предлагалось осудить терроризм и использование наемников.

              В ответ на вопрос Дмитрия Полянского о роли США в организации нападения на Венесуэлу, американский постпред Келли Крафт заявила, что Вашингтон «не был вовлечен в предполагаемое вооруженное вторжение».

              Напомним, 3 мая 2020 года группа вооруженных наемников пыталась вторгнуться на побережье Венесуэлы в районе городка Макуто в штате Ла-Гуайра. Как заявляет официальный Каракас, боевики планировали прорваться к дворцу Мирафлорес – резиденции президента страны Николаса Мадуро. В ходе завязавшейся перестрелки военные потопили одну из лодок нападавших, уничтожили восемь боевиков, 20 были задержаны.

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