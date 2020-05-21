Сенатор: США дискредитировали ООН и плюнули в лицо всему миру

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21 мая, четверг | Последнее обновление — 13:07 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:В США подсчитали, сколько жизней можно было бы спасти своевременной самоизоляцией
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Почему первому «Северному потоку» повезло больше второго
Как Европа и США ошиблись с выходом из карантина
Какие тайны выдаст туркам захваченный в Ливии «Панцирь»
Судьба ядерных бомб подтверждает версию о тайном сговоре США и Германии
Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
Восстановление Большой России-Евразии
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Президент Владимир Путин считает, что Россия – не просто страна, а отдельная цивилизация. Так и хочется воскликнуть – ну, наконец-то! Ещё недавно мы слышали, что Россия – это корпорация, а её руководство – наёмный менеджмент. Вспомните об этом и ужаснитесь. Подробности...
Украинский «карточный домик» рухнул
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Обнародование разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена раскрасило яркими красками лозунг «Украина давно находится под внешним управлением». Все дело, как обычно, в больших деньгах. Подробности...
Лучше рискнуть и попробовать, чем быть «умным»
Антон Любич, экономист
Россия таит не меньше вызовов и возможностей для тех, кто решает здесь самореализоваться. Здесь так же, как и в Кремниевой долине, успех не дают на блюдечке с голубой каемочкой Подробности...
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Куклы и манекены заменили людей на стадионах и в ресторанах
Пока люди сидят по домам, во многих странах мира места на стадионах и столики в кафе «оккупируют» манекены, куклы и плюшевые игрушки. Впрочем, где-то – например, в Южной Корее – замена людей на кукол многим пришлась не по вкусуПодробности...
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В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человекПодробности...
В Москве состоялся авиапарад в честь Дня Победы
Над Красной площадью в Москве прошел авиационный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционный парад с участием военных соединений и бронетехники был перенесен из-за коронавируса. Воздушная часть парада также состоялась в 32 городах РоссииПодробности...
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