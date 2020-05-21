Сенатор: США дискредитировали ООН и плюнули в лицо всему миру

«Поведение США в ООН – это плевок в лицо всему мировому сообществу, всем странам. Но кроме нас об этом никто не говорит», — заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич. Так он прокомментировал блокирование Вашингтоном предложенного Москвой проекта заявления Совбеза ООН об уважении суверенитета Венесуэлы.

«То, что произошло в Совбезе ООН – это плевок в лицо всему мировому сообществу, всем странам. Причем кроме нас об этом никто не говорит. Все молчаливо наблюдают за тем, что будет дальше», – считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«США творят международный беспредел в угоду своим национальным интересам и интересам бизнеса. Видимо, всем пора привыкнуть к тому, что роль ООН ослабнет из-за дискредитирующего ее поведения американцев. Вашингтон свел функционал организации на нет», – убежден сенатор.

В то же время гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов полагает, что исход голосования по Венесуэле был предсказуем. «Об этом говорит фактическая ориентация Вашингтона на смену политического режима в Венесуэле и недавняя попытка вторжения на территорию этой страны. Хотя администрация США все отрицает», – сказал Кортунов газете ВЗГЛЯД.

При этом собеседники отдельно обратили внимание на дипломатическое мастерство первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского, который «устроил порку» постпреду США Келли Крафт в связи с провалившейся попыткой вооруженного вторжения в Венесуэлу.

«Полянский – великолепный дипломат. У него блестящая аргументация и Келли Крафт не смогла ответить на его вопросы. К тому же за ним стоит Россия с ее военным, политическим, экономическим и духовно-нравственным потенциалом. Весь мир ему рукоплескал. Его коллеги в СБ ООН все понимали, но стыдливо отводили глаза. Это было видно», – подчеркнул Клинцевич.

Ранее в ходе обсуждения попытки вооруженного вторжения в Венесуэлу в СБ ООН, Россия предложила проект совместного заявления об уважении суверенитета этой страны, однако документ был заблокирован США. Об этом рассказал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, российская сторона предлагала Совбезу согласовать заявление для прессы, в котором в соответствии с Уставом ООН отвергалось применение силы в отношении Венесуэлы и предлагалось осудить терроризм и использование наемников.

В ответ на вопрос Дмитрия Полянского о роли США в организации нападения на Венесуэлу, американский постпред Келли Крафт заявила, что Вашингтон «не был вовлечен в предполагаемое вооруженное вторжение».

Напомним, 3 мая 2020 года группа вооруженных наемников пыталась вторгнуться на побережье Венесуэлы в районе городка Макуто в штате Ла-Гуайра. Как заявляет официальный Каракас, боевики планировали прорваться к дворцу Мирафлорес – резиденции президента страны Николаса Мадуро. В ходе завязавшейся перестрелки военные потопили одну из лодок нападавших, уничтожили восемь боевиков, 20 были задержаны.

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