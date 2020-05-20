В Сибири нашли корни первых американцев

Генетические исследования останков доисторических охотников-собирателей в районе озера Байкал выявили их связи не только с другими жителями Евразии, но и с первыми американцами. Исследование опубликовано в журнале Cell.

В новой статье немецких ученых из отдела археогенетики Института науки о человеческой истории имени Макса Планка сообщается об определении 19 геномов человека из района озера Байкал, в том числе об одном из самых древних, зарегистрированных в этом регионе, пишет РИА «Новости».

Ученые с помощью передовых методов молекулярной биологии восстановили геном человека, используя фрагменты зуба, который был найден в 1962 году при раскопках на участке Усть-Кяхта-3. В его геноме были обнаружены признаки сибирской и американской популяций. Таким образом, он является древнейшим из известных на сегодняшний день носителем генов коренных американцев.

«Это исследование показывает самую глубокую связь между верхнепалеолитическими сибиряками и первыми американцами. Мы считаем, что это может пролить свет на историю появления коренных американцев», – приводятся в пресс-релизе Института Макса Планка слова первого автора исследования Хе Ю.

Результаты исследования также указывают на то, что люди бронзового века имели активные связи с другими народами Евразии. Об этом говорят многочисленные вставки в геноме из Усть-Кяхты-3.

Уточняется, что этот человек, наряду с признаками мезолитического происхождения из северо-восточной Сибири, имеет более древнюю генетическую связь с северо-евразийскими и восточноазиатскими, а также с восточноевропейскими степными предками. Все это говорит о широких контактах южно-сибирской и западно-евразийской степных популяций в раннем бронзовом веке.

На широкие контакты народов Южной Сибири в бронзовом веке указывает и находка возбудителя чумы Yersinia pestis, открытая авторами исследования. Так, у двух индивидов, генетически относящихся к северо-восточноазиатскому типу, был идентифицирован этот патоген, происходящий из степной зоны, находящейся далеко за пределами региона. Более того, штамм Yersinia pestis, обнаруженный учеными, близок современному патогену из региона Балтийского моря на северо-востоке Европе.

«Это, самое восточное появление древних штаммов Y. pestis, наводит на мысль о передвижении на большие расстояния людей в эпоху бронзы», – отметила еще один автор исследования, Мария Спиру.

Напомним, президент Владимир Путин предложил создать в России национальную базу генетической информации, чтобы у студентов вузов, специалистов, молодых исследователей должны быть возможности получать передовые знания в области генетики и постоянно приобретать новые компетенции.