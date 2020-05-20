Прокуратура начала проверку по факту ошибочных штрафов пенсионерке за нарушение самоизоляции

Прокуратура Москвы организовала проверку по сообщениям о штрафах за нарушение режима самоизоляции женщине, два месяца назад покинувшей столицу, сообщила руководитель пресс-службы ведомства Москвы Людмила Нефедова.

«Прокуратура Москвы проводит проверку по сообщению в СМИ о необоснованном привлечении жительницы Москвы к административной ответственности. В ходе проверки будет дана оценка законности постановления по делу об административном правонарушении, при наличии оснований будут приняты меры по устранению нарушений и восстановлении прав москвички», – сказала Нефедова, передает ТАСС.

СМИ ранее сообщали, что жительница столицы Наталья Каменева пожаловалась на выписанные ей 8 и 11 мая штрафы по 4 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции в городе. Каменева сообщила, что еще 23 марта покинула Москву и проживает на даче во Владимирской области.

Ранее сообщалось, что профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая прикована к постели и почти год не выходит из дома, получила штраф за нарушение режима самоизоляции.

Прокуратура Москвы инициировала проверку сообщений о том, что Карабулатову оштрафовали за нарушение самоизоляции.