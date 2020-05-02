Дочь якобы оставленного медиками пенсионера с коронавирусом написала заявление на работников скорой

Дочь московского пенсионера Елена Печорина, сообщившая, что медики якобы бросили ее отца с подтвержденным коронавирусом и температурой у подъезда дома, написала заявление в ГСУ СК по Москве.

«Прошу провести детальную проверку действий: заведующей третьим терапевтическим отделением Городской клинической больницы № 36 департамента здравоохранения Москвы Мартыновой Е. Н. и других сотрудников данного лечебного учреждения, а также установить лиц, доставивших Печурина Евгения Николаевича 29 апреля 2020 года на автомобиле LADA LARGUS с надписью «Медслужба» к жилому дому... на предмет наличия в их действиях признаков состава преступлений, и дать правовую оценку данным действиям», – цитирует ТАСС заявление Печориной.

Она отметила, что неизвестно, сколько людей контактировало с заболевшим коронавирусом пенсионером в подъезде, пытались ли они привести его в сознание и какими способоами, использовали ли они средства индивидуальной защиты.

Действия медиков, доставлявших ее отца в больницу, создали угрозу заражения коронавирусом неограниченного числа лиц, пришла к выводу Печорина. Также аналогичное заявление Печорина предоставила московскому департаменту здравоохранения.

СМИ сообщали, что в Москве пожилого пациента, который пережил два сердечных приступа, медики привезли домой из клиники, не перепрофилированной для лечения заразившихся коронавирусом, и якобы оставили в подъезде. Позже мужчину отправили в 15-ю инфекционную больницу, а дом, где он проживает, поставили под наблюдение врачей.

Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что пациент не был оставлен у подъезда врачами, а был доставлен домой специализированным транспортом с соблюдением необходимых санитарных норм.