В ВОЗ пообещали ответить на ультиматум Трампа

Пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) знает содержание письма президента США Дональда Трампа, позже во вторник последует реакция со стороны организации, заявила официальный представитель ВОЗ Фадела Шаиб.

«Я видела это письмо. На настоящий момент у меня нет какой-либо реакции. Мы очень заняты с завершением повестки дня проходящей сейчас сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Уверена, что в течение дня у нас будет больше ясности и реакция на это письмо. Но сейчас внимание сосредоточено на продолжении работы Всемирной ассамблеи здравоохранения и ее завершении в наилучших возможных условиях», – передает ее слова ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум, обещав полностью прекратить финансирование организации и пересмотрев свое членство в организации, если она не выполнит требования в течение 30 дней.

Американский лидер потребовал от главы ВОЗ продемонстрировать независимость структуры от Китая, заявив, что именно «отсутствие независимости» от КНР является «особенно настораживающим».

Напомним, Соединенные Штаты приостановили взносы в ВОЗ после того, как Трамп обвинил организацию в том, что коронавирусом заразились в 20 раз больше человек, чем могли бы. Позже он заявил, что США могут возобновить финансирование организации, сократив взносы до 10%.

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