Начаты проектно-изыскательские работы по газопроводу «Сила Сибири – 2»

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«Северному потоку – 2» придется искать новые лазейки

«Северный поток – 2» лишился поддержки немецкого регулятора Фото: REUTERS/Anton Vaganov
У «Северного потока – 2» новые проблемы. Германия отказалась вывести строящуюся трубу из-под действия газовой директивы ЕС. Это означает, что половина газопровода обречена стоять пустой. Впрочем, 50 лет назад Запад тоже пытался помешать СССР поставлять газ в Европу по известному сейчас всем газопроводу через Украину. Несколько вариантов решения проблемы есть и сейчас. Подробности...
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Оппозиция атаковала «Бессмертный полк»

Андрей Шабанов из Самары пообещал впредь не публиковать в интернете фотографии нацистовФото: Следственный комитет Российской Федерации/YouTube
Следователи СК задержали подозреваемых в публикации на сайте акции «Бессмертный полк» фотографий нацистов. Некоторые уже признали свою вину и раскаялись в содеянном. Как показало независимое расследование, среди задержанных оказались сторонники блогера Алексея Навального. По оценке экспертов, происходящее говорит о целенаправленной кампании по умалению значения Дня Победы и роли России во Второй мировой войне. Подробности...
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«Адреналин и «каспер». Как работают парамедики в условиях эпидемии

Скорая помощь, как и обычно, помогает не только тем, кого затронул коронавирусФото: Валерий Мельников/РИА Новости
Сейчас в России, как и по всему миру, основные силы медиков брошены на противодействие COVID-19. Это значит, что нагрузка на специалистов, которые занимаются другими больными, значительно выросла. Недавним указом Владимира Путина был утвержден праздник – День работника скорой медицинской помощи. Спецкор газеты ВЗГЛЯД провел несколько дней на обычной районной станции в Ростовской области, чтобы увидеть, как работают сельские парамедики в условиях эпидемии. Подробности...
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Впадающего в маразм Байдена может спасти чудо-женщина

Мишель Обама могла бы помочь Джо Байдену замять сексуальные скандалыФото: REUTERS/John Gress
«Выбор идет между белыми и меньшинствами, среди которых находятся черные женщины, испаноязычная и азиатка. Такой метод отбора показывает, что Демократическая партия давно стала заложницей «политики идентичности», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Коробков. Так он прокомментировал схватку вокруг фигуры будущего кандидата на пост вице-президента, развернувшуюся внутри Демократической партии США. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Мы слишком привыкли, что можем быть только догоняющими

Андрей Перла, Политолог
Отечественный креативный класс совершенно не готов признать первенство родной страны ни в одной отрасли человеческой деятельности. Не может русский интеллигент поверить, что среди родных осин что-то делают лучше, чем в сверкающем граде на холме. Подробности...
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Импортозамещение в ИТ зашло в тупик

Лев Матвеев, председатель совета директоров «СёрчИнформ», основатель комитета по информационной безопасности РУССОФТ
Главная цель – повышение конкурентоспособности российской ИТ-продукции на мировом рынке – пока не достигнута. Если говорить о причинах кратко, то отечественные разработчики часто продают в России то, что за границей бесплатно. Подробности...
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Эпидемия показала, кто чего стоит

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Нет надежды на дизайнера и на главу управы. Нет надежды на радфемку и, прости господи, урбаниста. Медсестры, врачи – вся структура здравоохранения – вот что оказалось действительно по-настоящему важным. Подробности...
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              Начаты проектно-изыскательские работы по газопроводу «Сила Сибири – 2»

                 18 мая 2020, 17:23
              Фото: Petar Petrov/ZEUS/ТАСС
              Текст: Сергей Гурьянов

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              Газпром начал проектно-изыскательские работы по газопроводу «Сила Сибири – 2». Он может пройти через Монголию в Китай по каналу мощностью до 50 млрд кубометров, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.

              «По поручению президента России Газпром начал проектно-изыскательские работы по газопроводу «Сила Сибири – 2». Целью проекта является соединение газотранспортной инфраструктуры Запада и Востока России, газификация в Восточной Сибири», – передает его слова ТАСС.

              Он добавил, что «Сила Сибири – 2» может стать основой нового канала через Монголию в Китай мощностью до 50 млрд куб. м.

              «При этом газ Ямала будет поставляться и в Европу, и в Азию», – отметил Миллер.

              В конце марта президент Владимир Путин согласился с переходом к разработке технико-экономического обоснования и началу проектно-изыскательских работ для газопровода «Сила Сибири – 2».


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