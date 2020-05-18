Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию России

Степан Солженицын, сын писателя Александра Солженицына, возглавил крупнейшую угольную компанию России – «Сибирскую угольную энергетическую компанию» (СУЭК), подконтрольную бизнесмену Андрею Мельниченко, сообщила пресс-служба организации.

Источник, близкий к СУЭК, сообщил, что прежний гендиректор и совладелец (владеет 7,8%) СУЭК Владимир Рашевский, с конца 2004 года занимавший этот пост, останется в совете директоров компании и продолжит отвечать за стратегию, передает РБК.

Рашевский также войдет в совет директоров другой компании Мельниченко – производителя удобрений «Еврохим», говорится в сообщении СУЭК.

«Мельниченко в пятницу (15 мая) провел совет директоров и правления СУЭК, свои должности покинули Рашевский и директор по производству Владимир Артемьев. Генеральным назначен Солженицын, главным производственником – гендиректор «СУЭК-Кузбасса» Евгений Ютяев», – также сообщил источник.

В сообщении на сайте компании указывается, что «руководство СУЭК на этом этапе развития компании будет поручено Степану Солженицыну, который продолжит занимать должность Генерального директора дочернего общества СУЭК – ООО «Сибирская генерирующая компания».

Отмечается, что Солженицын до прихода в компанию Мельниченко почти 15 лет работал в консалтинговой компании McKinsey. Он курировал работу консультантов с компаниями энергетического сектора в России и СНГ, а также взаимоотношения с госорганами и проекты в области городского планирования и комплексного развития территорий.

Солженицын окончил Массачусетский технологический институт и Гарвард. Он работал экспертом по энергетике, экологии и градостроительств в Нью-Йорке.

СУЭК является крупнейшим поставщиком энергетического угля на российский рынок и один из главных производителей электроэнергии и тепла в Сибири. Компания поставляет уголь в 48 стран через собственную развитую сбытовую сеть. Также организация владеет 24 электростанциями, обслуживающими свыше 5 млн потребителей в России.