Голикова заявила об увеличении темпов прироста случаев коронавируса в регионах

За пределами Московского региона темпы прироста числа случаев новой коронавирусной инфекции увеличились за последнюю неделю на 8,1%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«За эту неделю пока в субъектах Российской Федерации [за пределами Московского региона] мы наблюдаем увеличение темпов прироста на 8,1%», – передает ее слова ТАСС.

В то же время в целом по России темп прироста случаев заражения уменьшился за неделю на 23,4%, а в Москве и Подмосковье – на 42,6%.

«В целом по Российской Федерации темп прироста новых случаев снизился на 23,4% и составил на последний день в абсолютных цифрах – 8 тыс. 926 случаев», – сказала она.

По словам Голиковаой, данные за последний день выглядят оптимистично, однако последняя неделя была «очень серьезная».

«В период этой недели мы с вами должны были наблюдать то, как отразилось проведение праздничных дней на структуре заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, и 11 числа президент страны принял решение об отмене нерабочих дней и, соответственно, работе отдельных отраслей промышленности, транспорта, стройки, агропромышленного комплекса и так далее», – сказала Голикова.

По ее словам, есть определенная тревога по поводу дальнейшего поведения новой коронавирусной инфекции.

За последние сутки в России выявлено 8 тыс. 926 новых пациентов с коронавирусом в 81 регионе. Также за сутки зафиксирован 91 летальный случай. Всего скончалось 2 тыс. 722 человека.

В России проведено свыше 7,1 млн тестов на коронавирус.

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