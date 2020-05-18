В России провели более 7 млн тестов на коронавирус

Более 7,1 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в России находятся 264 тыс. человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«В России проведено более 7,1 млн тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 264 тыс. человек», – передает РИА «Новости» сообщение Роспотребнадзора.

Там добавили, что за последние сутки в России провели 230 тыс. тестов на выявление инфекции.

За минувшие сутки в России подтвердили 9 тыс. 709 новых случаев коронавируса. Более 67 тыс. человек выздоровели.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

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