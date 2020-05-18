Москвичей предупредили о дожде

В понедельник, 18 мая, в столичном регионе будет облачно, пройдет дождь, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, температура воздуха в Москве поднимется до 10-12 градусов, по области – 8-13 градусов.

Ветер западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15 метров в секунду.

Атмосферное давление – 739 миллиметров ртутного столба.

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