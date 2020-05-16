Протоиерея Смирнова подключили к аппарату ИВЛ

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16 мая, суббота | Последнее обновление — 15:00 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:СК установил подозреваемых в реабилитации нацизма на онлайн-акции «Бессмертный полк»
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«Северному потоку – 2» придется искать новые лазейки
Что даст России, Китаю и США лидерство в создании вакцины от коронавируса
Зачем России приписывают жертв от коронавируса
«Супер-пупер-ракета» Трампа столкнется с серьезной проблемой
Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
Судьбы «Северного потока – 2» и Украины связаны, как никогда прежде
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Кризис ускорит передел сфер влияния в рамках проекта большой регионализации. И Украина в этом раскладе может оказаться ненужной никому, кроме России. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
Неужели мы не доросли до электронного голосования?
Александр Брод, Член СПЧ, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль»
В Древней Греции голосование осуществлялось с помощью бобов: белый – «за», черный – «против». Использовались и черепки вместо бюллетеней. Слушали бы нашу оппозицию, так бы и возились с черепками по сей день. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
Капутобесие
Алексей Алешковский, сценарист
Фашизм вырастает из мистического брака высоколобых идиотов с кровожадными дегенератами. Путь от благородных порывов Майдана до сожжения людей в Одессе и открытия памятников эсэсовцам был недолог. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев
Москвичи массово вышли на работу
В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человекПодробности...
В Москве состоялся авиапарад в честь Дня Победы
Над Красной площадью в Москве прошел авиационный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционный парад с участием военных соединений и бронетехники был перенесен из-за коронавируса. Воздушная часть парада также состоялась в 32 городах РоссииПодробности...
Как Европа выходит из самоизоляции
Европейские страны, в том числе серьезнее других пострадавшие от коронавируса, начинают постепенно ослаблять карантинные меры. Во многих городах заработали рестораны, парикмахерские, школы. Старый Свет начинает новую жизнь, первый признак которой – медицинские маскиПодробности...
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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