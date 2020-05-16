Американцы оценили заявление Трампа о «супер-пупер-ракете»

В американских соцсетях обсуждают, стоило ли президенту США Дональду Трампу называть разрабатываемую в Соединенных Штатах ракету «супер-пупер-ракетой».

Некоторые из критиков Трампа указали, что это детское выражение. Один из пользователей отметил, что его четырехлетний ребенок говорит «супер-пупер-рупер», что «явно еще круче и лучше». Другой пользователь счел слова Трампа похожими на название «детского спецменю для завтрака» в придорожном кафе.

«Скажите спасибо, что он не складывает пальцы пистолетом и не делает «пиф-паф», – приводит ТАСС слова еще одного из недовольных Трампом пользователей.

Некоторые комментаторы заявили, что им неловко за главу своего государства, у которого «совсем крыша поехала».

Другие пользователи сочли Трампа «забавным», назвали его «мастером слова» с «виртуозными сравнениями», а также «торговым агентом в душе».

«Я не против того, чтобы он называл их «супер-пупер-ракетами» до тех пор, если они будут работать, а он сам не заведет себе джойстик в Овальном кабинете и не начнет с ними играться», – говорится в одном из сообщении.

Многие комментаторы отметили, что уже давно не встречали выражение «супер-пупер». Теперь же, как заявил один из них, «гиперзвуковые исследования могут называться «исследованиями в сфере «супер-пупер- ракет».

Напомним, Трамп заявил, что США занимаются разработкой ракеты, которая будет в 17 раз быстрее, чем все существующие на сегодняшний день аналоги. Он назвал ее «супер-пупер-ракетой». Предположительно, Трамп говорил о ракете AGM-183A.