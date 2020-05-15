Анатолия Быкова обвинили в двойном убийстве

Следователи предъявили бизнесмену и экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края Анатолию Быкову обвинение по делу об убийстве двух человек в 1994 году, сообщил информированный источник.

«Обвинение Быкову предъявлено, проведены очные ставки с другими участниками дела – Татаренковым (ранее давшим показания о причастности Быкова к преступлению) и Бакуровым (исполнителем убийства)», – сообщил источник «Интерфакс».

По его словам, на очной ставке с Быковым Татаренков подтвердил свои показания.

Напомним, Быков был задержан по подозрению в организации двойного убийства в 1994 году. Свердловский районный суд отправил Быкова под арест до 4 июля 2020 года.