Четверть заявок бизнеса на субсидию по МРОТ оказалась не соответствующей критериям

Федеральная налоговая служба получила 351 тыс. заявлений от бизнеса на субсидию в размере одного МРОТ на каждого работника, из них критериям соответствуют три четверти, сообщил глава ведомства Даниил Егоров.

Егоров сообщил на брифинге в правительстве, что речь идет о 351 тыс. заявок, из них критериям, установленным правительством, соответствуют 257 тыс., передает РИА «Новости».

Чтобы получить субсидию, бизнес должен соответствовать ряду критериев: заявитель должен быть включен в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства до 1 марта 2020 года, он должен относиться к пострадавшим от коронавируса отраслям, при этом он не должен быть в процессе ликвидации или банкротства. Кроме того, по состоянию на 1 марта у него не должно быть долгов по налогам и страховым взносам в размере более 3 тыс. рублей.

Численность работников заявителя в месяце, за который выплачивается субсидия, должна составлять не менее 90% от количества работников в марте (или для совсем малого бизнеса – должно быть уволено не более одного человека) и заявитель должен был вовремя представить отчетность о численности сотрудников за март 2020 года.

Напомним, президент Владимир Путин заявил о завершении с 12 мая периода нерабочих дней в России и объявил о новом пакете мер поддержки и прямой помощи гражданам.