Биолог пояснила неоднозначность статистики по коронавирусу

Медицинская статистика по коронавирусу зависит от населения страны, структуры заражаемости и в будущем будет пересматриваться, считает доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.

«Например, в США старики находятся в домах престарелых. Система ухода построена так, что к ним приходят разные специалисты. Например, один массажист ходит по нескольким домам престарелых. Разносчик в этом случае массажист, а не старые люди друг-друга заражают», – пояснила РИА «Новости» Баранова.

Она отметила, что в России такая ситуация менее распространена: пожилые люди чаще живут с детьми и внуками, что исключает их быстрое заражение.

Также биолог считает, что оценка влияния коронавируса на смертность изменилась за период эпидемии. «Возьмем случай с коагуляцией (свертываемостью) крови... Если человек погибал от гиперкоагуляции, его записывали как умершего от тромба. Но сейчас понятно, что вирус вызывает гиперкоагуляцию. Я думаю, что разные страны по-разному отнесутся к пересчёту. Это решение будут принимать из административных соображений, а не научных», – пояснила она.

Баранова привела два примера изменения статистики с начала пандемии. Первый – в Китае, где после закрытия Уханя был пересмотрен подход к отчетности по коронавирусу, и за день число заболевших увеличилось на 1,5 тыс. человек. Второй случай – в Нью-Йорке, где также было принято решение об изменении отчетности по летальности больных с COVID-19, и произошел скачок в 700 заболевших.

«Главная статистика, которая у нас есть, это статистика смертности. Если на фоне коронавируса идет всплеск смертности, то неважно, отчего эти люди умерли. Если это количество превышает среднюю смертность, значит, прямо или косвенно на это повлиял коронавирус», – считает Баранова.

Напомним, число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за сутки на 9974 – до 252 245. Таким образом, впервые со 2 мая количество выявленных за сутки случаев оказалось меньше 10 тысяч. Кроме того, коэффициент распространения коронавируса в России впервые с начала вспышки упал ниже 1, составив 0,97.