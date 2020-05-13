Прожившие 61 год вместе супруги умерли в один день от коронавируса

Супруги в Сент-Луисе (США), у которых обнаружили коронавирус, умерли в один день после 61 года совместной жизни, сообщает St. Louis Post-Dispatch.

Патрисия и Билл Олвиг находились в доме престарелых, одновременно у них начался кашель и поднялась температура. Пожилых супругов госпитализировали, у обоих диагностировали коронавирус и подключили к аппаратам ИВЛ, передает РИА «Новости».

Родственники пригласили к Биллу и Патрисии священника. За молитвой по видеосвязи наблюдали более 30 человек – дети, внуки и правнуки пары. Врачи посоветовали семье отключить умирающих от аппаратов ИВЛ. Патрисия скончалась спустя 40 минут после своего мужа.

Ранее в США от коронавируса в один день умерли супруги, прожившие вместе 73 года.