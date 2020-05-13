В Калининграде спасли провалившегося в люк и впавшего в кому ребенка

Врачи калининградской детской областной больницы спасли полуторагодовалого ребенка, который впал в кому после того, как вместе с мамой упал в люк с водой, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Мальчик был в коме, с сильным переохлаждением и судорогами. После проведения в течение нескольких часов необходимых реанимационных мероприятий бригадой врачей с применением аппарата искусственной вентиляции легких состояние ребенка стабилизировалось. К утру наметилась положительная динамика, и он быстро пошел на поправку», – передает РИА «Новости» сообщение областного правительства.

Уточняется, что маленького пациента уже перевели в обычную палату отделения неврологии детской областной больницы.

Инцидент произошел в воскресенье вечером. Выходя из магазина, мама мальчика поскользнулась и вместе с сыном провалилась в люк. Выбравшись, женщина с помощью прохожих смогла вытащить из воды ребенка и оказать ему первую помощь до приезда скорой.

Ранее подобный случай произошел в Казани, где маленькая девочка упала в канализационный люк на глазах своей мамы, идущей рядом. К счастью, своевременная реакция женщины и помощь прохожих позволили быстро достать ребенка.

Позже в Санкт-Петербурге иномарка наехала на открытый люк и, подпрыгнув, улетела в реку.