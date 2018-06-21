Иномарка упала в реку из-за открытого люка в Петербурге

Автомобиль в Санкт-Петербурге наехал на открытый люк и, подпрыгнув, свалился в Охту, сообщили в ГУ МЧС города.

Инцидент произошел на проспекте Шаумяна. Перед падением в реку машина пробила забор, сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Автомобиль утонул, но водитель смог выбраться – ему помогли с проплывавшего мимо катера.

Правоохранительные органы устанавливают, какой организации принадлежал люк.