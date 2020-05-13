ОПЕК ухудшила прогноз падения спроса на нефть

ОПЕК ожидает по итогам 2020 года падение спроса на 9,07 млн баррелей в сутки из-за пандемии коронавируса, что на 2,23 млн баррелей превышает предыдущий прогноз, следует из майского отчета организации.

Прогноз снижения спроса на нефть в странах ОЭСР ухудшен на 1,2 млн баррелей в сутки, в странах вне ОЭСР – на 1,03 млн баррелей в сутки. В целом в 2020 году спрос на нефть в мире ожидается на уровне 91,1 млн баррелей, передает ТАСС.

«Коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР в марте выросли на 57,7 млн баррелей в месячном выражении, составив 3,002 млрд баррелей. Это на 125,8 млн баррелей выше показателя за аналогичный период прошлого года и на 88,6 млн баррелей превышает средний показатель за последние 5 лет», – говорится в отчете.

ОПЕК полагает, что сильнее всего падение спроса в крупнейших мировых потребителях нефти проявится во II квартале 2020 года. При этом сокращение спроса может оказаться смягчено более быстрым, чем ожидается, ослаблением ограничений в связи с распространением коронавируса и быстрым реагированием экономического роста на дополнительные меры поддержки.

Кроме того, ОПЕК ожидает падения добычи нефти в странах вне организации на 3,5 млн баррелей в сутки, прогноз ухудшен на 2 млн баррелей в сутки, следует из отчета.

«Рост добычи нефти в странах, не входящих в ОПЕК, в 2020 году был пересмотрен в сторону уменьшения на гигантские 2 млн баррелей в сутки по сравнению с предыдущей оценкой, и теперь прогнозируется снижение на 3,5 млн баррелей в сутки до среднего уровня в 61,5 млн б/с в 2020 году», – отмечается в документе.

Пересмотр прогноза основан на планах по сокращению добычи крупнейшими нефтекомпаниями, особенно из Северной Америки. Падение добычи нефти в США во втором квартале 2020 года достигло 1,5 млн баррелей, по итогам года может составить 1,4 млн баррелей в сутки.

Небольшой рост прогнозируют только в Норвегии, Бразилии, Гайане и Австралии.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть растут благодаря новостям о дополнительном сокращении добычи сырья рядом стран, в частности Саудовской Аравией.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года.