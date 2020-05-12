Нефть подорожала на новостях по сокращению добычи

Мировые цены на нефть растут благодаря новостям о дополнительном сокращении добычи сырья рядом стран, в частности Саудовской Аравией.

По состоянию на 7.59 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,47% – до 29,78 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,08%, до 24,4 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Во вторник оптимизму инвесторов способствуют новости о том, что ОАЭ, Кувейт и Саудовская Аравия дополнительно снизят добычу нефти с целью сократить избыток сырья на мировом рынке.

Министерство энергетики Саудовской Аравии предписало Saudi Aramco сократить добычу нефти в июне на дополнительный к обязательствам страны по сделке ОПЕК+ 1 млн баррелей в сутки. ОАЭ в июне сократят добычу дополнительно на 100 тысяч баррелей в день. Кувейт объявил о намерении в июне сократить нефтедобычу дополнительно на 80 тысяч баррелей в сутки.

Аналитик AxiCorp's Стивен Иннес, которого цитирует Reuters, считает, что подобные сокращения должны ускорить процесс восстановления баланса на мировых нефтяных рынках.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии взяты 11 млн баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

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