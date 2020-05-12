Нефть подорожала на новостях по сокращению добычи

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12 мая, вторник  |  Последнее обновление — 08:28  |  vz.ru
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Крыму грозят крахом курортного сезона

Россиян могут лишить Крыма этим летомФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Курортный сезон в Крыму вряд ли состоится из-за коронавируса, считает глава республики Сергей Аксенов. Это чревато экономическими проблемами для полуострова – жизнь крымчан почти полностью зависит от туристов, которых приезжает в три раза больше, чем самих жителей республики. Однако в самой туриндустрии считают, что хотя потери из-за вируса и неизбежны, возможен и более оптимистичный вариант. Подробности...
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США ставят России хамские условия для продления важнейшего договора

Ракетный комплекс «Кинжал» вызывает реальное беспокойство СШАФото: Андрей Станавов/РИА «Новости»
Отказаться от новейших гиперзвуковых систем (например, ракетного комплекса «Кинжал») и привести Китай на поклон к США – это не единственное условие, которое Вашингтон решил поставить Москве. И все это – ради продления договора СНВ-3. На условия эти Москва может ответить лишь двумя словами – знаменитой нетленкой Сергея Лаврова. Подробности...
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Европа забыла об уготованной ей Гитлером участи

Главное зло фашизма – попытка уничтожить другие нации – уходит на второй план Фото: German Federal Archive
«Мы более бесшабашные – для нас лучше быть в гробу, чем быть рабу. Именно поэтому мы непобедимы», – сказала газете ВЗГЛЯД историк Наталия Нарочницкая. Так она ответила французской коллеге д’Анкосс, заявившей, что именно «обостренное чувство истории и смерти» отличает россиян от западных европейцев. Подробности...
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Разведка Германии унизила США

«Доказательства» против Китая собрал альянс разведок англосаксонских странФото: National Crime Agency/Facebook
Федеральная разведывательная служба ФРГ опровергла обвинения англосаксонских стран в адрес правительства Китая, поставив под сомнение то, что в КНР скрывали информацию об опасности коронавируса и допустили его утечку из лаборатории. Однако то, что выглядит сейчас как противостояние ведущих спецслужб мира, на практике может оказаться чем-то совсем другим. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Страшный вирус превращает людей в злых гоблинов

Андрей Веселов, руководитель группы расследований интернет-газеты ВЗГЛЯД
COVID-19 сыграл с либеральными просветителями злую шутку. В момент общей истерии они стали своей противоположностью – реакционерами. При этом катализатор для их реакции чисто политический. Подробности...
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Пандемия в зеркале Великой депрессии

Владимир Можегов, публицист
При правильных, точных и своевременных маневрах кризис может сыграть на руку российской экономике, послужив катализатором процессов, которые приведут к обособлению нашей финансовой системы от мировой банкирской сети. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев

Когда в тебя входит Память, ты становишься человеком

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Однажды я проснулся 9 мая и понял, что это главный наш праздник. Сидел и смотрел, как дрыхнет в своей кроватке мой маленький сын, и понимал, что это четверть века назад померший мой дед, однорукий с войны и вечно злой – это он сделал так, что у меня есть сын. Подробности...
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          • Известен и горжусь

          • Не известен, но хотел бы узнать

          • Не инетересуюсь

          Вы носите маску для защиты от коронавируса?
          • Да, все время, когда вне дома

          • Да, только при скоплении людей

          • Нет, не считаю необходимым

          • Нет, они отсутствуют в продаже

          • Нет, их цена для меня слишком высока

          • Нет, мне в ней неудобно

          Как вы относитесь к случаям нарушения режима самоизоляции со стороны окружающих?
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          • Безразлично

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              Нефть подорожала на новостях по сокращению добычи

              12 мая 2020, 08:19

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              Мировые цены на нефть растут благодаря новостям о дополнительном сокращении добычи сырья рядом стран, в частности Саудовской Аравией.

              По состоянию на 7.59 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,47% – до 29,78 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,08%, до 24,4 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

              Во вторник оптимизму инвесторов способствуют новости о том, что ОАЭ, Кувейт и Саудовская Аравия дополнительно снизят добычу нефти с целью сократить избыток сырья на мировом рынке.

              Министерство энергетики Саудовской Аравии предписало Saudi Aramco сократить добычу нефти в июне на дополнительный к обязательствам страны по сделке ОПЕК+ 1 млн баррелей в сутки. ОАЭ в июне сократят добычу дополнительно на 100 тысяч баррелей в день. Кувейт объявил о намерении в июне сократить нефтедобычу дополнительно на 80 тысяч баррелей в сутки.

              Аналитик AxiCorp's Стивен Иннес, которого цитирует Reuters, считает, что подобные сокращения должны ускорить процесс восстановления баланса на мировых нефтяных рынках.

              ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии взяты 11 млн баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

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