Антитела обнаружены у большинства перенесших коронавирус

Американские исследователи протестировали более тысячи пациентов, переболевших COVID-19. После выздоровления антитела против коронавируса были обнаружены почти у всех, следует из результатов исследований, опубликованных на сайте препринтов medRxiv.

Ученые Медицинской школы Маунт-Синай в Нью-Йорке проанализировали данные по 1 тыс. 343 пациентам. Коронавирус у 624 из них был подтвержден по результатам ПЦР-тестов, а у остальных 719 – по совокупности симптомов. У абсолютного большинства болезнь протекала в достаточно легкой форме, симптомы длились от одного до 67 дней, передает РИА «Новости».

В ходе тестирования у 57% пациентов был обнаружен высокий титр специфичных антител IgG, у 5% – низкий титр антител, а у 39% человек антитела вообще не были обнаружены. При этом у 99% пациентов с изначально положительным ПЦР-тестом были выявлены специфические антитела к коронавирусу, что указывает на высокую достоверность теста.

По мнению авторов исследования, формирование высокого титра антител занимает не менее трех недель. Ученые отметили, что большое количество антител наблюдалось у тех, у кого дольше сохранялись симптомы, и у кого прошло больше времени после их исчезновения. При этом пока исследователи не могут сказать, как долго антитела сохраняются в организме.

Ранее доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова заявила, что продолжительный и сильный иммунитет от коронавируса формируется только у 7–8% переболевших.