Работы на стройках возобновились в Москве

Девелоперские компании возобновили работу на московских строительных площадках, на полную мощность большинство из них выйдут в течение нескольких дней.

О возобновлении работы со вторника на всех своих площадках в Москве заявили, в частности, в группе «Инград». «В течение семи дней объекты войдут в запланированные графики и темпы», – сказал представитель компании, заметив, что она также готова к возобновлению строительства в Московской области после соответствующего решения подмосковных властей, передает РИА «Новости».

В компании «Крост» также сообщили, что начинают стройки и уже в ближайшее время планируют вернуться к прежним темпам. «При этом график производства работ будет изменен, чтобы догнать вынужденное отставание», – отметили в пресс-службе застройщика.

В пресс-службе Capital Group рассказали, что полное восстановление строительного цикла с учетом требований Роспотребнадзора займет от двух дней до одной недели, включая переброску техники на площадки и мобилизацию рабочих.

Представитель MR Group сообщил, что у группы четыре генподрядчика, которые будут мобилизованы одновременно, и достигнуть прежних темпов возведения объектов компания рассчитывает к концу мая.

Продолжила работы на столичных стройках и компания «Главстрой». По словам директора по производственной системе застройщика Алексея Христофорова, в первую очередь возобновились работы по кровлям, кладке, монтажу светопрозрачных конструкций и фасадов, сантехнике, электрике, слаботочным системам и отделке.

Гендиректор Level Group Кирилл Игнахин сообщил, что его компания заранее закупила и доставила на стройки все необходимые материалы и сегодня на площадки выведено 70-80% рабочих от уровня, который был до введения ограничений.

О возобновлении работ и готовности наверстать прежние темпы в ближайшие дни сообщили также в компаниях ЛСР, ПСН, «Основа», «Интеко», «Сити–XXI век», «А101». Работы ведутся в соответствии с установленными в Москве нормами безопасности и профилактики.

В середине апреля в Москве для борьбы с распространением коронавируса приостановили строительные работы, за исключением строительства медицинских и транспортных объектов. Мэр Москвы Сергей Собянин на прошлой неделе сообщил о снятии моратория на работу строительных и промышленных предприятий с 12 мая.

До этого сообщалось, что контролировать соблюдение санитарных норм на стройках в Подмосковье будут специальные «стюарды».