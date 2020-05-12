Роскачество предупредило о мошеннических схемах в сервисах для видеозвонков

Специалисты Роскачества протестировали сервисы видеозвонков и предупредили о мошеннических схемах с клонами сайтов для видеоконференций в условиях режима самоизоляции, говорится в сообщении организации.

«Из-за большой востребованности услуг видеосвязи стала распространена мошенническая схема с клонами сайтов для видеоконференций. Фейковая ссылка от мошенника может прийти на почту или в смс. Если жертва поторопится и окажется на подобном сайте, конечно, она с первого взгляда не поймет, что сайт – фейковый, ведь он ничем не будет отличаться от оригинального», – сообщается на сайте Роскачества.

Отмечается, что пользователю будет предложено под любым предлогом оставить свои персональные данные, или на его устройство автоматически загрузится вирусное ПО.

Чтобы не столкнуться с этой проблемой, специалисты рекомендуют открывать ссылки с приглашениями в видеочаты только от коллег, друзей или людей, с которыми есть предварительная договоренность.

Кроме того, нужно проверять адрес сайта в браузере, чтобы не стать жертвой фишинга. Если адрес выглядит подозрительно, необходимо воздержаться от дальнейших действий.

Также специалисты рекомендуют скачивать приложения для видеоконференций только из официальных магазинов приложений – AppStore или GooglePlay. Необходимо позаботиться о защищенности своей учетной записи, придумав сложный уникальный пароль и при наличии активировать двухфакторную аутентификацию.

В результате исследования тройку лидеров составили приложения Zoom, «ТамТам» и Skype. Четвертое место занимает FaceTime, при этом в данном сервисе нельзя отправлять фото, видео или документы. Также в топ-5 вошло приложение ICQNew. Меньше всего баллов по итогам исследования набрали Signal, «Яндекс. Мессенджер» и Viber.

«Строгие меры безопасности могут быть излишними, если вы проводите, например, открытый вебинар. Поэтому учитывайте значимость конкретной онлайн-конференции и обсуждаемых на ней вопросов. Если речь идет про Zoom, важно соблюдать ряд базовых правил», – отметил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

В частности, Роскачество напоминает, что пользователям приложения видеочатов Zoom присваивается идентификатор персональной конференции (PMI). Люди, которые знают этот PMI, могут подключаться к любым организованным трансляциям. Поэтому очень важно делиться идентификатором только с проверенными пользователями.

Вместе с тем рекомендуется защитить трансляцию с помощью пароля, чтобы избавиться от нежелательных посетителей.

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