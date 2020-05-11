Посол Мальты в Финляндии подал в отставку после сравнения Меркель с Гитлером

Заммит Табона, который сравнил канцлера Германии Ангелу Меркель с Адольфом Гитлером, подал в отставку с должности посла Мальты в Финляндии.

Табона 8 мая заявил в Facebook, что Меркель «воплотила в жизнь мечту Гитлера о контроле над Европой».

«75 лет назад мы остановили Гитлера. Кто остановит Ангелу Меркель?», – приводит текст его сообщения РИА «Новости» со ссылкой на Times of Malta.

Глава МИД Мальты Эварист Бартоло подтвердил отставку посла и сообщил, что в посольство Германии направят извинение за «неуважительную» публикацию. Бартоло подтвердил «приверженность правительства Мальты делу упрочения крепких и давних двусторонних отношений» с Германией.

Лидер мальтийской оппозиции Адриан Делия заявил, что публикация Табоны в Facebook не соответствует уровню посла. Делия подчеркнул, что Меркель всегда защищала стабильность и демократию в Европе.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в ЕС Германия остается не просто локомотивом евроинтеграции, но и ее главным выгодополучателем.