Пираты не выдвинули требований по похищенным с судна в Экваториальной Гвинее россиянам

Пираты пока не выдвигали требований по поводу похищенных с судна Djibloho в Экваториальной Гвинее россиян, заявили в посольстве России в Камеруне.

Посольство сообщило в Facebook, что «в порту города Луба, в 40 км от столицы, флибустьеры атаковали судно Djibloho и похитили с борта двух россиян». На данный момент «пираты никаких требований не выдвигали».

«Посольство находится в постоянном контакте с компетентными властями Экваториальной Гвинеи, а также с представителями судовладельца», – отмечается в сообщении.

Тем временем Российский профессиональный союз моряков начал проверку информацию о похищении моряка в территориальных водах Экваториальной Гвинеи. Отмечается, что обращений по этому поводу пока не поступало, передает ТАСС.

В свою очередь директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев сообщил, что гражданин Украины был захвачен в результате пиратского нападения на судно Rio Mitong у берегов Экваториальной Гвинеи, передает «Укринформ».

Отмечается, что судно шло под флагом Коморских островов, его владелец – бельгийская компания SMART S&P SA.

«По предварительной информации, в результате нападения похищен и вывезен в неизвестном направлении один гражданин Украины – члена экипажа судна», – сообщил Погорельцев.

Представитель МИД добавил, что посольство Украины в Бельгии устанавливает контакт с судовладельцем и оператором судна для проверки этой информации и выяснения обстоятельств дела.

МИД также пытается связаться с местными властями в Экваториальной Гвинее с целью подтверждения факта захвата гражданина Украины.

Ранее дипломаты подтвердили похищение россиян пиратами в Экваториальной Гвинее. До этого портал, специализирующийся на вопросах безопасности на море, сообщил, что в Гвинейском заливе пираты напали на грузовое судно Rio Mitong и научно-исследовательское судно Djibloho.