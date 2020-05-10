Дипломаты подтвердили похищение россиян пиратами в Экваториальной Гвинее

Взгляд
10 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:10  |  vz.ru
Разделы

Крыму грозят крахом курортного сезона

Россиян могут лишить Крыма этим летомФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Курортный сезон в Крыму вряд ли состоится из-за коронавируса, считает глава республики Сергей Аксенов. Это чревато экономическими проблемами для полуострова – жизнь крымчан почти полностью зависит от туристов, которых приезжает в три раза больше, чем самих жителей республики. Однако в самой туриндустрии считают, что хотя потери из-за вируса и неизбежны, возможен и более оптимистичный вариант. Подробности...
Перейти а раздел…

Как Закарпатская Русь вернулась после Второй мировой в Россию

Чрезвычайный и полномочный посол СССР при Союзных государствах Виктор Захарович ЛебедевФото: общественное достояние
Чехия на фоне скандала вокруг памятника маршалу Коневу объявила о желании урегулировать отношения с Россией. Однако помимо этого в Праге вспоминают и историю вокруг присоединения Закарпатья к СССР после Второй мировой войны. За что в данном случае чехи обижаются на Россию и как советская дипломатия разрешила давний национальный конфликт? Подробности...
Перейти а раздел…

Европа забыла об уготованной ей Гитлером участи

Главное зло фашизма – попытка уничтожить другие нации - уходит на второй план Фото: German Federal Archive
«Мы более бесшабашные – для нас лучше быть в гробу, чем быть рабу. Именно поэтому мы непобедимы», – сказала газете ВЗГЛЯД историк Наталия Нарочницкая. Так она ответила французской коллеге д’Анкосс, заявившей, что именно «обостренное чувство истории и смерти» отличает россиян от западных европейцев. Подробности...
Перейти а раздел…

Саакашвили задумал превратить Украину в Китай

Михаил Саакашвили уверен, что в эпоху коронавируса Украина могла бы занять место КитаяФото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Михаил Саакашвили раскрыл планы своей реформы на Украине. Вначале он проведет в стране еще одну революцию – на сей раз антиэлитную. А для развития экономики предлагает запустить на Украине закрывшиеся из-за пандемии предприятия Китая. И хотя в реформаторские способности Саакашвили не верит уже никто, аналитики считают, что в этом выступлении он невольно раскрыл свою истинную цель на Украине. Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Пандемия в зеркале великой депрессии

Владимир Можегов, публицист
При правильных, точных и своевременных маневрах кризис может сыграть на руку российской экономике, послужив катализатором процессов, которые приведут к обособлению нашей финансовой системы от мировой банкирской сети. Подробности...

Когда в тебя входит Память, ты становишься человеком

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Однажды я проснулся 9 мая и понял, что это главный наш праздник. Сидел и смотрел, как дрыхнет в своей кроватке мой маленький сын, и понимал, что это четверть века назад померший мой дед, однорукий с войны и вечно злой – это он сделал так, что у меня есть сын. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Лукашенко время петь романсы

Максим Соколов, публицист
Обстоятельства изменились, причем чрезвычайно изменились. В условиях морового поветрия и тяжелого экономического положения стало не до утонченных (хотя и несколько однообразных) игр с верным союзником – Белоруссией. Подробности...
Обсуждение: 67 комментариев
    Перейти а раздел…

    Путин против Мюнхенского сговора

    Где хранятся знаменитые трофеи и реликвии ВОВ

    В России вводят масочный режим

      Перейти а раздел…

      В Москве состоялся авиапарад в честь Дня Победы

      Над Красной площадью в Москве прошел авиационный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой отечественной войне. Традиционный парад с участием военных соединений и бронетехники был перенесен из-за коронавируса. Воздушная часть парада также состоялась в 32 городах России
      Подробности...

      Как Европа выходит из самоизоляции

      Европейские страны, в том числе серьезнее других пострадавшие от коронавируса, начинают постепенно ослаблять карантинные меры. Во многих городах заработали рестораны, парикмахерские, школы. Старый Свет начинает новую жизнь, первый признак которой – медицинские маски
      Подробности...

      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев
        Перейти а раздел…

        «Koffer»: Инженерный стартап для любителей автопутешествий

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

          Перейти а раздел…
          Известен ли вам боевой путь ваших предков, прошедших Великую Отечественную войну?
          • Известен и горжусь

          • Не известен, но хотел бы узнать

          • Не инетересуюсь

          Вы носите маску для защиты от коронавируса?
          • Да, все время, когда вне дома

          • Да, только при скоплении людей

          • Нет, не считаю необходимым

          • Нет, они отсутствуют в продаже

          • Нет, их цена для меня слишком высока

          • Нет, мне в ней неудобно

          Как вы относитесь к случаям нарушения режима самоизоляции со стороны окружающих?
          • С осуждением

          • С пониманием

          • Безразлично

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Дипломаты подтвердили похищение россиян пиратами в Экваториальной Гвинее
              Минобороны опубликовало фото Вершинина в разгромленном кабинете ГитлераЗахарова отреагировала на осквернение пьедестала памятника КоневуНа Украине 9 мая ветеранов и поздравляют, и оскорбляютВ России стартовали испытания С-500
              Путин охарактеризовал национальную идею РоссииОнищенко усмотрел «хороший признак» в ситуации с коронавирусом в РоссииИлон Маск обиделся на Калифорнию и решил уйти из Кремниевой долиныСтелу на въезде в Одессу раскрасили в цвета георгиевской ленты
              Прилепин напомнил об украинских менеджерах FacebookЭкс-глава МВД Германии призвал помнить об освобождении Берлина войсками СССРУкраинский борец решил преподать Усику «урок» после шутки в СетиВ Ухане выявили новый случай коронавируса

              Главная тема


              Саакашвили обещает превратить Украину в Китай

              «развязывание войны»


              Россия «поблагодарила» Эстонию за дискуссию о Гитлере и Сталине в ООН

              разгонный блок


              ВВС США заявили о взрыве бака российского «Фрегата» в космосе

              «худший капитализм»


              Илон Маск по-русски обругал бывшего американского министра

              Видео

              время славы и позора


              Красный Крест прогнулся под свастику

              русский адмирал


              Как адмирал Эссен стал последним великим флотоводцем царской России

              Дисциплинарный устав ВС РФ


              Как соцсети раскрывают российские военные тайны

              антигерой из лихих 90-х


              Коммунисты делают Анатолия Быкова своим авторитетом

              Это очень страшно


              Анна Долгарева: Война в Донбассе длится дольше Великой Отечественной

              Цифровая валюта


              Глеб Простаков: Миру готовят новый криптовалютный пузырь

              Братья-славяне


              Максим Соколов: Лукашенко проглядел важные перемены

              викторина


              Какие эпидемии страшнее коронавируса?

              на ваш взгляд


              Известен ли вам боевой путь ваших предков, прошедших ВОВ?

              Дипломаты подтвердили похищение россиян пиратами в Экваториальной Гвинее

              10 мая 2020, 11:44

              Текст: Наталья Ануфриева

              Версия для печати

              Пираты похитили двоих россиян с судна Djibloho в порту Луба в Экваториальной Гвинее и одного россиянина с судна Rio Mitong в Гвинейском заливе, сообщили в посольстве России.

              По предварительным данным, пираты похитили двоих россиян с судна Djibloho в порту Луба в Экваториальной Гвинее, а также россиянина с судна Rio Mitong в Гвинейском заливе, двое членов экипажа находятся в госпитале, передает РИА «Новости».

              Ранее портал, специализирующийся на вопросах безопасности на море, сообщил, что в Гвинейском заливе пираты напали на грузовое судно Rio Mitong и научно-исследовательское судно Djibloho.

              Напомним, в январе пираты напали на судно Ambika и взяли в заложники трех членов экипажа. После этого на судно направили шесть членов спасательной группы для «устранения угрозы», однако между пиратами и спасателями началась перестрелка.

              Россиян с захваченного судна освободили в том же месяце. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения пиратов на судно с российскими гражданами в Нигерии.

              Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему граждане России становятся жертвами новой волны пиратских нападений у берегов Африки.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............