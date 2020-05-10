Появились данные о похищении россиян пиратами в Гвинейском заливе

В Гвинейском заливе пираты напали на грузовое судно Rio Mitong и научно-исследовательское судно Djibloho, сообщил портал, специализирующийся на вопросах безопасности на море.

Dryad Global сообщил, что в 2 морских милях от Малабо, столицы Экваториальной Гвинеи, пираты на скоростной лодке напали на грузовое судно под флагом Коморских Островов. Два человека были похищены. Предположительно, речь идет о похищении граждан России и Украины. Остальной экипаж находится в безопасности.

Кроме того, по неподтвержденной информации, в субботу «двое россиян из состава экипажа» Djibloho «могли быть похищены». Судно находилось на рейде порта Луба, передает ТАСС.

Dryad Global заявляет, что получило информацию от источников, «пользующихся высоким доверием».

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