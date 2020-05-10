Писатель Захар Прилепин напомнил об украинских менеджерах Facebook в связи с удалением фотографии, на которой запечатлено Знамя Победы над Рейхстагом.

Прилепин, слова которого приводятся на сайте ОНФ (писатель – член центрального штаба ОНФ), считает, что «борьба «цивилизованного европейского» мира против России, «против ценностей даже не Русского мира, не русской Победы, а нормальных человеческих ценностей дошла до состояния полного абсурда».

Он заявил, что некоторым «силам» в Европе «ненавистно само представление, что русские могут освободить человечество или когда-то могли освободить человечество от самой страшной заразы, их это мучает».

Писатель отметил, что сейчас Россия в ситуации с коронавирусом «показывает себя как достаточно устойчивая с точки зрения экономической, социальной структура», а «силам» в Европе «особо неприятно повышение статуса нашей государственности, экономики, военной силы».

По его мнению, именно с этим связано «тотальное бешенство» Facebook, чьим «российским сегментом управляют русскоязычные украинские менеджеры». А у «выходцев из Киева, сторонников украинской незалежности это болезненная тема, у них установка прямо на этот вопрос», заявил Прилепин.

В День Победы Facebook начала блокировать пользователей за публикацию фотографии знамени Победы над Рейхстагом. Компания утверждает, что это произошло из-за ошибки автоматизированного инструмента. Активисты ОНФ «запустили челлендж в поддержку Знамени Победы» в Facebook. Сообщение на сайте ОНФ сопровождается хештегами #заблокируйэтоцукерберг и #победунезаблокируешь.

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