Главврач больницы в Коммунарке назвал условия всплеска числа зараженных

Главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, в каком случае может произойти всплеск числа заражений коронавирусом.

По словам Проценко, в Москве пока не наступил пик заболеваемости COVID-19, и это на фоне хорошей погоды вызывает тревогу у врачей.

«Если не будет соблюдаться самоизоляция, (это будет понятно в середине мая), мы очень боимся того, что майские праздники станут причиной взрыва заболеваемости и увеличения количества госпитализированных больных, спустя пять-десять дней», – сказал врач в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1».

Проценко также отметил, что многие россияне устали от режима самоизоляции, и у них может возникнуть соблазн нарушить его в период праздников.

«Но цена этого соблазна может оказаться слишком дорогой, вплоть до жизни наших будущих пациентов», – предостерег он.

За последние сутки в России подтверждено 7933 случая новой коронавирусной инфекции в 85 регионах, из них 3534 (44,5%) выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни. При этом выписан по выздоровлению 1601 человек. Указывается, что всего в стране заболел 114 431 человек, выздоровели 13 220 человек. Также за сутки зафиксировано 96 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 1169 человек. В России рост числа заразившихся за сутки составил 7,4%.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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