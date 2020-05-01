Трамп оценил возможность отказа США от долговых обязательств перед Китаем

Президент США Дональд Трамп оценил возможность отказа Соединенных Штатов от выполнения своих долговых обязательств перед Китаем.

Трамп напомнил, что Китай является держателем долговых обязательств США на сумму около 1 трлн долларов, передает ТАСС. «Это приблизительно 1 трлн долларов, чуть больше, насколько я понимаю», – отметил глава американской администрации.

Отвечая на вопрос о том, способно ли правительство США отказаться от выполнения своих долговых обязательств перед КНР «в качестве наказания за вирус», Трамп заявил: «Я могу сделать это иным образом». «Могу добиться того же, но – даже ради [получения] большего объема денежных средств – просто введением [дополнительных] пошлин [на китайские товары]. Так что мне не обязательно делать это (отказываться от выполнения долговых обязательств перед Китаем)», – заявил глава Белого дома.

«Мне кажется, мы можем это сделать (принять меры против Китая) более прямолинейным образом», – отметил Трамп.

При этом он признал, что, «если начинать играть в эти игры», отказываться от выполнения своих долговых обязательств, то ни к чему хорошему такая политика не приведет.

«Мы должны защищать доллар, защищать незыблемость доллара, важность доллара», – подчеркнул глава администрации США. По его мнению, американский доллар является «самой главной валютой в мировой истории».

Накануне стало известно, что в американском правительстве приступили к рассмотрению возможности отказа от части долговых обязательств перед Китаем.

Ранее Трамп пригрозил Китаю последствиями за вспышку коронавируса в США. Госдепартамент США обвинил власти КНР в попытке скрыть часть информации о распространении коронавируса, и обещал наказать Китай за сокрытие сведений. В Белом доме также обвинили Китай в поставках поддельных тестов на коронавирус в США.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах США судиться с властями Китая и взыскать с КНР убытки, нанесенные американской экономике коронавирусом. Речь может идти о колоссальной сумме – 6 трлн долларов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД